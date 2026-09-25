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Valilikteki ilk görüşme: Aydoğdu'dan Doköz'e başarı dileği

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz'ü valilik makamında kabul ederek yeni görevinde başarı diledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 20:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Valilikteki ilk görüşme: Aydoğdu'dan Doköz'e başarı dileği

vali Aydoğdu yeni emniyet müdürünü kabul etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz'ü valilik makamında kabul etti.

Vali Aydoğdu, kabul sırasında Doköz'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek görevinde başarılar diledi.

buluşmanın içeriği:

Valilik makamında gerçekleşen kabul, resmi bir tanışma ve görev temennileri çerçevesinde geçti; taraflar kısa değerlendirmelerde bulundu.

görev ve beklentiler:

Kabulde, İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz'ün kentteki hizmetlerine başarıyla devam edeceği ve yeni görevinde desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, KENTTE GÖREVİNE BAŞLAYAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ESAT FERYADİ DOKÖZ’Ü...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, KENTTE GÖREVİNE BAŞLAYAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ESAT FERYADİ DOKÖZ’Ü KABUL ETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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