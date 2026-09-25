Valilikten emekliliğe günler kala Muammer Balcı toprağa verildi

Vali yardımcısı Muammer Balcı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 24 Eylül Perşembe günü vefat eden 57 yaşındaki Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, memleketi Bartın'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Balcı'nın vefatından üç gün önce, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi. Ailesine yakın çevresine planlarından, köyünde bir arsa alıp ev yapmayı düşündüğüne dair bilgiler aktarıldı.

Tören ve defin:

Zonguldak'taki resmi törenin ardından cenaze, babaocağına götürülmek üzere Bartın'a nakledildi. Amasra ilçesine bağlı Çakrazboz Köyü Kuyupınar Mahallesi'ndeki babaocağında Kur'an-ı Kerim okunarak helalleşme gerçekleştirildi.

Kuyupınar Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Balcı, köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Katılımcılar ve aile:

Törene İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Başer, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başta olmak üzere Zonguldak ve Bartın milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve bazı eski valiler katıldı.

Ailenin fertleri arasında Balcı'nın annesi Emire Balcı, eşi Hülya Aşkın Balcı ile çocukları Fatma ve Toluhan Balcı yer aldı. Törene ayrıca kurum müdürleri, polis ve askeri erkan ile çok sayıda yakın ve seveni iştirak etti.

Yakın çevresi ve mesai arkadaşları, Balcı'nın emeklilik hazırlıkları yaptığı ve köyünde yaşamayı planladığı bilgilerini paylaşarak, vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirtti.

İSTANBUL'DA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 57 YAŞINDAKİ VALİ YARDIMCISI MUAMMER BALC, MEMLEKETİ BARTIN'DA SON YOYCULUĞUNA UĞURLANDI. BALCI'NIN VEFATINDAN 3 GÜN ÖNCE EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VERDİĞİ ÖĞRENİLDİ.