Valilikten okul çevresi güvenliğinde sıkı takip ve koordinasyon kararı

Valilikte kapsamlı değerlendirme yapıldı

Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında düzenlenen toplantıda, öğrencilerin güvenliği ve okul çevrelerinde huzurun sağlanmasına yönelik tedbirler ele alındı. Toplantı Valilik Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya katılanlar:

Programa; Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Başsavcı Vekili Musa Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift ile ilgili kurum müdürleri katıldı ve kurumlar arası iş birliği vurgulandı.

Alınan kararlar ve uygulama talimatı:

Görüşmelerde, öğrencilerin eğitim ortamlarına güvenli ulaşımının sağlanması, okul ve çevrelerinde huzur ve güvenliğin korunması ve olası risklerin önceden tespit edilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Katılımcılar, mevcut güvenlik uygulamalarının etkin şekilde sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulan ilave tedbirlerin uygulanması yönünde mutabakata vardı.

Vali Oktay Çağatay, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, ilgili kurumlara çalışmaların hassasiyetle sürdürülmesi ve uygulamaların düzenli olarak takip edilmesi talimatını verdi. Toplantı, alınan kararların uygulanması ve güvenlik tedbirlerinin düzenli takibi kararı ile sona erdi.

KARABÜK VALİ OKTAY ÇAĞATAY BAŞKANLIĞINDA, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE OKUL ÇEVRELERİNDE HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ "OKUL VE ÇEVRESİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.