Valilikten sahaya uzanan takip: GAMER'de yağış değerlendirmesi

Vali Osman Hacıbektaşoğlu GAMER'de yağış izlemesini yönetti

Zonguldak'ta etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle olası olumsuzluklara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin koordinasyon çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesindeki merkezde incelemelerde bulundu ve anlık durumu değerlendirdi.

GAMER'de izleme ve değerlendirme:

GAMER'deki kamera sistemleri üzerinden il genelindeki yağış yoğunluğu ve sahadaki son gelişmeler detaylı biçimde izlendi. Vali Hacıbektaşoğlu, sistemlerden gelen görüntüler ve gelen raporlar doğrultusunda yetkililerden bilgi aldı ve anlık verilerle durum değerlendirmesi yaptı.

Sahadaki çalışmalar ve alınan tedbirler:

Toplantıda sağanağın oluşturabileceği riskler, mevcut durum ve muhtemel olumsuzluklara karşı alınan tedbirler ele alındı. Vali Hacıbektaşoğlu, ilgili kurumların sahada yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi ve koordinasyonun sürdürülmesini istedi. Kent genelinde gelişmelerin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.

Yetkililer, izleme merkezinden gelen bilgiler ışığında ihtiyaç duyulan yerlere müdahale ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi ve halkın tedbirli olması çağrısı yinelendi.

ZONGULDAK'TA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR.