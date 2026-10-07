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Valilikten Sivas Numune Hastanesi ziyareti: zehirlenen işçilere yakın takip

Vali Yılmaz Şimşek, Turhal Şeker Fabrikası'ndaki karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi gören işçileri ziyaret etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Valilikten Sivas Numune Hastanesi ziyareti: zehirlenen işçilere yakın takip

Sivas valisinin hastane ziyareti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Turhal Şeker Fabrikası’nda meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonrasında tedavi için Sivas’a getirilen işçileri Sivas Numune Hastanesinde ziyaret etti. Vali Şimşek, hastane yetkililerinden ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlundan işçilerin tedavi süreci ve sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Tedavi süreci ve takip:

Hastanede tedavileri devam eden işçilere uygulanan hiperbarik oksijen tedavisinin ardından sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. Vali Şimşek, hastalarla bir süre görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık ekiplerinden tedavi sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi aldı.

Durum değerlendirmesi ve taburculuk planı:

Yetkililer, işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Vali Şimşek, sağlık durumlarının takibinin sürdüğünü ve taburcu edilmelerinin planlandığını ifade etti. Ziyarette, tedavi ve takip çalışmalarının koordinasyonunun önemi vurgulandı.

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK, TURHAL ŞEKER FABRİKASI’NDA MEYDANA GELEN KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ...

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK, TURHAL ŞEKER FABRİKASI’NDA MEYDANA GELEN KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ SONRASI SİVAS’TA TEDAVİ ALTINA ALINAN İŞÇİLERİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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