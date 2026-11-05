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Valilikten taraftara destek: Aydoğdu ve Aksun Erzincanspor Store 24'te buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, 13 Şubat Şehir Stadyumu altındaki Erzincanspor Store 24'ü gezip alışveriş yaptı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:32

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Valilikten taraftara destek: Aydoğdu ve Aksun Erzincanspor Store 24'te buluştu

Vali ve başkan Erzincanspor Store 24'ü ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, 13 Şubat Şehir Stadyumu altında bulunan Erzincanspor Store 24 mağazasını birlikte ziyaret etti. Ziyarette Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür de yer aldı.

Mağazada ürün incelemesi:

Aydoğdu ve Aksun, mağazada Erzincanspor'a ait forma, atkı, yağmurluk ve çeşitli taraftar ürünlerini inceledi. Mağaza içindeki ürünleri yakından görüp alışveriş yaparak takımın desteklenmesine katkıda bulundular.

Kentin ortak değeri vurgusu:

Vali Aydoğdu, ziyaret sırasında Erzincanspor'un kentin ortak değeri olduğuna dikkat çekti. Aydoğdu, takıma hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar diledi ve toplumun spora verdiği desteğin önemine işaret etti.

Ziyaret, hem yerel yönetimin spora verdiği desteğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi hem de taraftar ürünlerine ilginin artırılmasına yönelik bir adım olarak kayda geçti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, BELEDİYE BAŞKANI BEKİR AKSUN İLE BİRLİKTE ERZİNCANSPOR STORE 24...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, BELEDİYE BAŞKANI BEKİR AKSUN İLE BİRLİKTE ERZİNCANSPOR STORE 24 SATIŞ MAĞAZASINI ZİYARET ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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