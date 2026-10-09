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Valilikten ziyaret: gaziler ve şehit ailelerine süregelen destek vurgusu

Vali Aydın Baruş, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları ve destek süreçlerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Valilikten ziyaret: gaziler ve şehit ailelerine süregelen destek vurgusu

Erzurum Valisi Aydın Baruş vakıf yöneticileriyle bir araya geldi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, kentteki sivil toplum kuruluşu ziyaretleri kapsamında Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Rıza Demir ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı Baruş, vakfın çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

ziyaretin amacı ve görüşmeler:

Ziyarette, vakfın yürüttüğü sosyal destek programları, ailelere yönelik hizmetler ve gazilere yönelik projeler masaya yatırıldı. Vali Baruş, vakıf yöneticilerinden devam eden faaliyetlerin kapsamı, ihtiyaçlar ve öncelikli destek alanları hakkında bilgi talep etti. Görüşmeler sırasında yönetim kurulu üyeleri yürütülen hizmetlerin yerel bağlamda etkilerini aktardı.

vakıf çalışmaları ve valinin mesajı:

Vali Baruş konuşmasında devletin kahramanların ve onların yakınlarının yanında olduğunu vurguladı. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Ayrıca, bugüne kadar verilen desteğin bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve vakfın çalışmalarına sağlanan desteğin önemine dikkat çekti.

Ziyaret, vakıf başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin Vali Baruş’a yakın ilgileri ve verdikleri destek için teşekkür etmesiyle sona erdi. Toplantı, karşılıklı değerlendirmeler ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tamamlandı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, TÜRKİYE GAZİLERİ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI ERZURUM ŞUBESİNİ ZİYARET...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, TÜRKİYE GAZİLERİ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI ERZURUM ŞUBESİNİ ZİYARET EDEREK VAKIF ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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