Dolar 50,1474 +0,05%
Euro 55,9097 -0,47%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.564,38 -1,02%
EUR/USD 1,1146 -0,65%
Brent Petrol 98,31 +0,02%
--°

Valinin annesi Adana'da memleket mezarlığına uğurlandı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın (74) tedavi gördüğü hastanede vefat etti; cenazesi Ramazanoğlu Camii'ndeki törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Valinin annesi Adana'da memleket mezarlığına uğurlandı

Hatice Aydın'ın naaşı Adana'ya getirildi

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın (74), bir süredir tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Aydın ailesinin yakınları tarafından cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra merhumeye ait naaş memleketi Adana'ya götürüldü.

Cenaze töreni ve defin:

Cenaze, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından tören kortejiyle Kabasakal Mezarlığı'na ulaştırıldı. Aile kabristanında düzenlenen törende helallik alınmasının ardından Hatice Aydın toprağa verildi.

Törene katılanlar:

Cenaze törenine, başta Adana Valisi Mustafa Yavuz ve Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti olmak üzere Aydın ailesinin yakınları ve yerel yöneticiler katıldı. Tören sırasında aile fertleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Yakın çevreden edinilen bilgilere göre, aile cenaze sürecini geleneklere uygun şekilde gerçekleştirdi. Defin işlemi sonrası aile ve katılanlar taziyelerini sürdürdü.

Hayatını kaybeden Bolu valisinin annesi Adana&#039;da toprağa verildi

Hayatını kaybeden Bolu valisinin annesi Adana'da toprağa verildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da yola çıkan köpek motosikletli kuryenin devrilmesine neden oldu
images

direğe çarpan araç park halindeki otomobilin üzerine devrildi, sürücü polisle ta...
images

Nevşehir'den 34 ile yayılan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi
images

Bayraktepe köprüsünde kaza: motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi var

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da yola çıkan köpek motosikletli kuryenin devrilmesine neden oldu

karanlık odaklara karşı milli duruş: artık hesap zamanı

Manavgat'ta zeytinin hikayesi sahnede: festival kortejle açıldı

direğe çarpan araç park halindeki otomobilin üzerine devrildi, sürücü polisle tartıştı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi