Valinin annesi Adana'da memleket mezarlığına uğurlandı

Hatice Aydın'ın naaşı Adana'ya getirildi

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın (74), bir süredir tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Aydın ailesinin yakınları tarafından cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra merhumeye ait naaş memleketi Adana'ya götürüldü.

Cenaze töreni ve defin:

Cenaze, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından tören kortejiyle Kabasakal Mezarlığı'na ulaştırıldı. Aile kabristanında düzenlenen törende helallik alınmasının ardından Hatice Aydın toprağa verildi.

Törene katılanlar:

Cenaze törenine, başta Adana Valisi Mustafa Yavuz ve Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti olmak üzere Aydın ailesinin yakınları ve yerel yöneticiler katıldı. Tören sırasında aile fertleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Yakın çevreden edinilen bilgilere göre, aile cenaze sürecini geleneklere uygun şekilde gerçekleştirdi. Defin işlemi sonrası aile ve katılanlar taziyelerini sürdürdü.

Hayatını kaybeden Bolu valisinin annesi Adana'da toprağa verildi