Valinin ilk zili Balıkesir'de: öğrenciler yeni eğitim yolculuğuna başladı

Balıkesir'de eğitim-öğretim yılı açıldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla Albay Tayyar-Nuran Oğuz İlkokulunda düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Vali Ustaoğlu, il genelinde eğitimin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Vali Ustaoğlu'nun mesajı:

Ustaoğlu konuşmasında, güçlü bir Türkiye temelinin; iyi yetişmiş, sağlam karakterli, bilgi ve beceriyle yüklenmiş nesillerin yetişmesinden geçtiğini vurguladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte il genelinde 187 bine yakın öğrencinin ve 16 bin 500 öğretmenin yeni bir eğitim yolculuğuna başladığını belirtti.

Vali'nin sözleri arasında öne çıkan bölüm şöyleydi: "Türkiye, eğitim alanında ortaya koyduğu vizyonla çocuklarımızı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının dünyasına hazırlamaktadır. Bizim hedefimiz; bilimi ve teknolojiyi kullanan, düşünen, sorgulayan ve üreten; aynı zamanda tarihini, kültürünü, medeniyet birikimini ve millî değerlerini bilen nesiller yetiştirmektir."

Ustaoğlu, eğitimin bilgi ile ahlakı, başarı ile sorumluluğu, çağın imkânları ile kültür ve medeniyet değerlerini buluşturan bir anlayışla yürütüldüğünü ifade ederek, okul altyapısının güçlendirilmesine devam edileceğini söyledi. Ancak asıl hedefin fiziksel iyileştirmelerin ötesinde, bu imkânları bilgiyle yüklenmiş, sağlam karakterli ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmek olduğunu ekledi.

Öğrenciler ve tören etkinlikleri:

Programda öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulunan Ustaoğlu, "Sizler, Türkiye’nin yarınlarına yön vereceksiniz. Çok çalışın, okuyun, araştırın ve üretin. Bilimin ve teknolojinin imkânlarından en iyi şekilde yararlanın. Fakat bütün bunları yaparken kendi dilinizi, kültürünüzü, tarihinizi ve değerlerinizi de yaşatın. Çünkü sizlerin başarısı, sadece kendi geleceğinizin değil, ülkemizin geleceğinin de başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında öğretmenlerin sabrı ve fedakarlığı için teşekkür eden Vali, öğretmenleri "çocukların hayatına ve dolayısıyla ülkenin geleceğine dokunan en önemli rehber" olarak nitelendirdi. Ayrıca okul ve aile iş birliğinin önemine vurgu yaparak velilerin öğretmenlerle aynı hedef etrafında buluşmasının öğrencilerin başarısını güçlendireceğini kaydetti.

Tören boyunca üçüncü sınıf öğrencisi Hakan Gündoğu "İlköğretim Haftası" şiirini, ikinci sınıf öğrencisi Defne Baydoğdu ise "Okulum" adlı şiiri okudu. Üçüncü sınıf öğrencilerinin Malatya-Balıkesir yöresi halk oyunları gösterisi ve dördüncü sınıfın "Adım Adım Anadolu" gösterileri de beğeni topladı.

Programın sonunda Vali Ustaoğlu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk zilini çaldı. Zil sonrası sınıfları ziyaret eden Vali ve beraberindekiler öğrencilere çeşitli hediyeler vererek yeni eğitim döneminin heyecanını paylaştı.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU BALIKESİR'DE İLK DERS ZİLİNİ ÇALDI