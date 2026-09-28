Dolar 48,9764 +0,12%
Euro 55,7746 +0,06%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.552,18 -3,70%
EUR/USD 1,1387 -0,06%
Brent Petrol 98,05 +0,63%
--°

Valiz suç delili oldu: Manavgat'ta 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi

Antalya'da, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen operasyonda bir valizde 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Valiz suç delili oldu: Manavgat'ta 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi

Olayın özeti:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda ve uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında yürüttüğü operasyonda bir valizde 6 bin 540 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon ve deliller:

Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen aramada, ekiplerin bulduğu valizdeki sentetik haplar kayda geçirildi ve soruşturma dosyasına dahil edildi.

Şüphelinin hukuki durumu:

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 BİN 540 SENTETİK HAP ELE...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 BİN 540 SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ, GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop’ta motokuryenin kamyonete çarpma anı iş yerinin kamerasında
images

Salihli'de Taytan Işıklı Kavşağı'nda tır ve sepetli motosiklet çarpıştı: sürücü...
images

Tuzluca çarşısında arazi anlaşmazlığı büyüdü: sopalarla 3 kişi yaralandı
images

Derecik'te freni boşalan kum yüklü kamyonet yan yattı: sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan fon gündemini kabine sonrası etraflıca değerlendirdiklerini açıkladı

Sinop’ta motokuryenin kamyonete çarpma anı iş yerinin kamerasında

"Buraya uçak inmez" denilen İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri rekordaki performansını sürdürüyor

Salihli'de Taytan Işıklı Kavşağı'nda tır ve sepetli motosiklet çarpıştı: sürücü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi