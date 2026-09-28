Valiz suç delili oldu: Manavgat'ta 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi

Olayın özeti:
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda ve uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında yürüttüğü operasyonda bir valizde 6 bin 540 adet sentetik hap ele geçirildi.
Operasyon ve deliller:
Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen aramada, ekiplerin bulduğu valizdeki sentetik haplar kayda geçirildi ve soruşturma dosyasına dahil edildi.
Şüphelinin hukuki durumu:
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 BİN 540 SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ, GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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