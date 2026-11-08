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Valizde 2 bin 50 Lyrica hapı ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Düzce'de polis valiz içinde 2 bin 50 adet sentetik ecza Lyrica ele geçirdi; adli süreçteki 17 yaşındaki B.Ö. tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Valizde 2 bin 50 Lyrica hapı ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Valizden çıkan ilaçlar emniyeti harekete geçirdi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir valiz ve üzerinde "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında adli arama gerçekleştirdi. Arama sonucu valiz içerisinde 2 bin 50 adet sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi.

şüphelinin geçmişi ve yapılan inceleme:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan, hakkında 3 suç kaydı bulunan ve adli süreçteki çocuk statüsünde olan B.Ö. (17) isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan tespitlerde ele geçirilen hapların paketleme ve miktarı kayıt altına alındı.

adli süreç ve tutuklama:

Savcılık talimatıyla yürütülen işlemler sonucunda, sevk edildiği adli makamlarca B.Ö. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi; emniyet yetkilileri bulguların yasal süreçte değerlendirileceğini açıkladı.

YAPILAN ÇALIŞMALARDA BİR VALİZ İÇERİSİNDE 2 BİN 50 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

YAPILAN ÇALIŞMALARDA BİR VALİZ İÇERİSİNDE 2 BİN 50 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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