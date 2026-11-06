Valizde gizlenen 9 tabanca operasyonu: üç şüpheli tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, bir yolcu valizinde arama yapıldı. Aramada 9 milimetre çapında 9 ruhsatsız tabanca ile 9 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltı ve yasal süreç:

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı ve ceza infaz kurumuna gönderildi. Yapılan çalışmanın, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik olduğu bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA YOLCU VALİZİNDEN 9 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI