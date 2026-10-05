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Valonya'da lise eylemleri sertleşti: Lige ve Hainaut'ta 16 gözaltı

Fransa'dan yayılan lise protestoları Valonya'da yeniden tırmandı; Lige ve Hainaut çevresindeki olaylarda polis müdahalesi sonucu 16 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 20:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Valonya'da lise eylemleri sertleşti: Lige ve Hainaut'ta 16 gözaltı

Olayın gelişimi:

Fransa'da başlayan lise protestolarının etkisiyle Belçika'nın Valon bölgesinde gerilim yeniden yükseldi. Sabah saatlerinden itibaren Lige ve Hainaut çevresinde toplanan öğrenciler, polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen okulların önünde bir araya geldi. İlk günlerde ağırlıklı olarak öğrenci grupları görülürken, bugün maskeli bazı kişilerin de katılmasıyla eylemler daha sert bir görünüme büründü.

Gruplar otobüs durakları ve çöp konteynerlerini ateşe verirken, polise taş ve çeşitli cisimler attı. Güvenlik güçleri göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti; Saint-Barthelemy çevresinde ise TOMA'lar kullanılarak kalabalığın dağıtılmaya çalışıldığı bildirildi. Bu müdahaleler sırasında toplam 16 kişi gözaltına alındı.

Hannut ve Charleroi'daki gelişmeler:

Hannut kasabasında meydana gelen bir olayda, bildirilenlere göre sert bir maddenin ilkokul bahçesine düşmesi sonucu birkaç çocuk yaralandı. Olayın ayrıntıları ve yaralanmaların durumu yetkililerce soruşturuluyor. Aynı dönemde Charleroi'da da protestolar patlak verdi ve şehir merkezlerinde polis yüksek teyakkuz halinde bekledi.

Talepler ve yetkililerin açıklamaları:

Öğrenciler, geçen haftadan bu yana sürdürdükleri eylemlerde daha iyi eğitim şartları, daha erişilebilir yükseköğretim, öğretmenlere destek ve yürürlüğe konulan reformların yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Ancak yetkililer, taleplerin dile getirilmesinin şiddete veya kamu güvenliğini tehlikeye atacak biçimlere dönüşmemesi gerektiğini vurguluyor.

Fédération Wallonie-Bruxelles Başkanı Elisabeth Degryse, hareketin bir kısmının Fransa'daki lise protestolarının etkisiyle büyüdüğünü ifade ederek “Evet, tartışma olmalı ama yer okuldur; sokak değil. Kesinlikle şiddet olmamalı” dedi.

Belediye ve güvenlik uyarıları:

Lige ve Hainaut belediyeleri ailelere çocuklarını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Polis kaynakları, gün boyunca şehir merkezlerinde yüksek teyakkuz halinin sürdürüleceğini ve güvenlik önlemlerinin gerektiği sürece devam edeceğini bildirdi.

Fransa&#039;da başlayan ve Belçika&#039;ya sıçrayan öğrenci protestoları yeniden alevlendi. Çıkan olaylarda...

Fransa'da başlayan ve Belçika'ya sıçrayan öğrenci protestoları yeniden alevlendi. Çıkan olaylarda 16 kişi gözaltına alındı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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