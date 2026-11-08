Dolar 50,1607 +0,05%
Euro 55,9785 +0,18%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.674,17 +1,56%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,74 -0,59%
--°

Van-Bahçesaray yolunda tipi görüşü sıfırladı, ulaşım geçici olarak durduruldu

Van'da etkili kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu 11-40. kilometreleri arasında saat 15.50'ten itibaren geçici olarak kapatıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Van-Bahçesaray yolunda tipi görüşü sıfırladı, ulaşım geçici olarak durduruldu

Van-Bahçesaray kara yolunda geçici kapanış

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre, görüş mesafesinin ortadan kalkması nedeniyle kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kapatmanın ayrıntıları:

Kaymakamlık bildirisine göre Van-Bahçesaray yolu, 11 ile 40. kilometreleri arası bölümü, yoğun kar yağışı ve tipi sonucu görüş mesafesi olmadığından saat 15.50 itibarıyla tüm araç trafiğine kapatılmıştır.

Beklenen etkiler ve öneriler:

Ulaşıma kapanma, bölgeye seyahat planlayanlar için gecikme ve ulaşım aksaklıklarına neden olabilir. Sürücüler ve yolcuların resmi duyuruları takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önem arz ediyor.

VAN’DA ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE BAHÇESARAY YOLU ULAŞIMA KAPATILDI.

VAN’DA ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE BAHÇESARAY YOLU ULAŞIMA KAPATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı
images

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi...
images

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarı...
images

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz