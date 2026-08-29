Van gecelerinde dolunayın ışığı kenti farklı bir atmosfere bürüdü

Van semalarında dolunay:

Van semalarında geceyi aydınlatan dolunay, kente farklı bir atmosfer kazandırdı. Güneşin batımından hemen sonra gökyüzünde beliren parlak ay, şehir siluetini ve çevresindeki doğal alanları yumuşak ışıkla kapladı.

görsel şölen ve ışık oyunları:

Ay ışığı, özellikle Van Gölü çevresinde su yüzeyinde ve kıyıdaki yapılar üzerinde etkileyici yansımalar oluşturdu. Bu ışık oyunları, gece siluetine ayrı bir derinlik katarak izleyenlere görsel bir şölen sundu.

fotoğrafçılar ve izleyiciler için anlar:

Ortaya çıkan manzara, hem yerel halkın hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Gecenin sessizliği içinde yükselen dolunay, yürüyüş ve gece fotoğrafçılığı için kaçırılmayacak kareler sundu.

Genel olarak dolunay, Van’ın gece atmosferine sakin ama etkileyici bir dokunuş yaptı; ayın parlaklığı kenti izlemeye ve fotoğraflamaya gelenlere unutulmaz görseller sundu.

VAN SEMALARINDA GECEYİ AYDINLATAN DOLUNAY, ORTAYA ÇIKARDIĞI EŞSİZ MANZARAYLA GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ.