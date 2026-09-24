Van gölü kıyısında insansız hava araçlarıyla kurtarma provaları

İHAKUT Van ekibi sahada: gerçeği aratmayan bir tatbikat

Afet ve acil durumlarda insansız hava araçlarının (İHA) etkin kullanımını geliştirmeyi amaçlayan İHAKUT Van ekibi, Van Gölü kıyısında kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Edremit ilçesindeki Su Sporları Merkezi'nde yürütülen uygulamalı eğitimde, SUP board kullanan bir kişinin kıyıdan uzaklaşması ve kaybolması senaryosu üzerinden arama, tespit ve müdahale süreçleri sınandı.

tatbikatın kurgusu:

Tatbika katılan ekipler, ihbarın alınmasının ardından belirlenen görev dağılımı ile sahaya intikal etti. Hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda göl yüzeyi ve kıyı hattı detaylı şekilde taranırken, ekip içi haberleşme, koordinasyon ve zaman yönetimi uygulamalı olarak test edildi. Tatbikatın amaçları arasında görev paylaşımını netleştirmek, haberleşme zincirini güçlendirmek, İHA'ların operasyonel kullanımını etkinleştirmek ve müdahalede oluşabilecek zaman kayıplarını en aza indirmek yer aldı.

Etkinlik boyunca farklı meslek gruplarından gönüllüler sahada birlikte çalıştı; dayanışma ve iş birliği öne çıktı. İHAKUT'un 20 Ağustos 2025 tarihinde kurulduğu bilgisi doğrultusunda, Van ekibinin de eğitim ve resmi üyelik süreçlerini tamamlayarak benzer tatbikatlar düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

yerli hava aracının rolü ve kapasitesi:

Tatbikatın dikkat çeken unsurlarından biri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri ile İHAKUT üyelerinin geliştirdiği insansız hava aracı oldu. Yaklaşık 6 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip bu İHA, senaryo gereği kayıp kişiye can yeleği ulaştırma görevini üstlendi. Uygulama, İHA'ların yalnızca tespit ve görüntüleme amacıyla değil, ihtiyaç anında malzeme taşımada da kullanılabileceğini pratik olarak gösterdi. Geliştirilen sistemin ilerleyen dönemde teknoloji ve havacılık organizasyonlarında sergilenmesi ve projelerde değerlendirilmesi hedefleniyor.

İHAKUT Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Kadir Erekinci, çalışmanın ekiplerin saha koordinasyonu ve uygulama kabiliyetlerini geliştirmek açısından önem taşıdığını vurgulayarak, tatbikata katkı sunan ekip üyelerine ve üniversite öğrencilerine teşekkür etti. Erekinci, öğrenciler tarafından geliştirilen İHA'nın sahada görev almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İHAKUT Van İl Sorumlusu Recep Dağ ise tatbikatın gönüllülük esasına dayandığını belirterek şunları söyledi: "Bugün gerçekleştirdiğimiz tatbikatla, acil durumlarda ekiplerimizin koordinasyon, müdahale ve dayanışma kabiliyetini bir kez daha sahada test etmiş olduk. Gerçeği aratmayan senaryomuz kapsamında ekiplerimiz, kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi." Dağ, hazırlıklı olmanın ve müdahale kapasitesini sürekli geliştirmenin önemine dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İHAKUT Van ekibinin, afet ve acil durumlarda İHA'ların etkin kullanımına yönelik eğitim, tatbikat ve saha çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi planlanıyor.

AFET VE ACİL DURUM SÜREÇLERİNDE HAVACILIK TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ARAMA, TESPİT VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA 20 AĞUSTOS 2025’TE KURULAN İHAKUT, FARKLI İLLERDE FAALİYET GÖSTEREN RESMİ ÜYELERİYLE EĞİTİM VE TATBİKATLARINI SÜRDÜRÜYOR.