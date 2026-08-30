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Van Gölü'nde rüzgârın sürüklediği can simidiyle açılan üç kişi kurtarıldı

Tuşba Çakırbey kıyısından can simidiyle açılan iki yetişkin kadın ile bir çocuk, rüzgârla sürüklenince AFAD, Sahil Güvenlik ve emniyet ekipleri kurtardı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:00

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Van Gölü'nde rüzgârın sürüklediği can simidiyle açılan üç kişi kurtarıldı

Van Gölü'nde can simidiyle açılan üç kişi kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesi Çakırbey mevkiinde piknik yapan bir aile bireyleri, kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıldıktan sonra şiddetli rüzgârın etkisiyle geri dönemeyerek su üzerinde mahsur kaldı. Bölgede bulunanlar tarafından yapılan ihbar üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ekiplerin müdahalesi:

İhbarın ardından bölgeye AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri, Van Gölü içinde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda su yüzeyinde mahsur kalan üç kişiye ulaştı ve koordineli operasyonla güvenli şekilde kıyıya çıkarılmalarını sağladı.

yaralıların durumu ve sağlık müdahalesi:

Kıyıya çıkarılan şahısların birinin çocuk, diğer iki kişinin yetişkin kadın olduğu tespit edildi. Ekiplerin ilk değerlendirmesinde yetişkin kadınlardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu belirlendi; olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık durumu ağır olan kişi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi.

Olay, ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde daha ağır sonuçlara dönüşmeden sonlandırıldı. Yetkililer benzer bölgelerde suya açılmadan önce hava ve su koşullarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

VAN’IN TUŞBA İLÇESİNDE PİKNİK YAPMAK İÇİN GELDİKLERİ GÖL KENARINDA CAN SİMİDİYLE AÇILAN VE...

VAN’IN TUŞBA İLÇESİNDE PİKNİK YAPMAK İÇİN GELDİKLERİ GÖL KENARINDA CAN SİMİDİYLE AÇILAN VE RÜZGARIN ETKİSİYLE SÜRÜKLENEN 2’Sİ KADIN 1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ, EKİPLERİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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