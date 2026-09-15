Van Gölü'nün kimliği kitapla tescillendi

Van TSO, Van Gölü kitabını kamuoyuna sundu

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarihinde ilk kez hazırlanan Türkiye’nin Ekolojik Değeri Van Gölü kitabının lansmanı, Van TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu’nda gerçekleştirildi. Program; oda yönetimi, akademi, kamu ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda öğrencinin katılımı ile tamamlandı.

Lansman ve katılımcılar:

Programa Van TSO Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve Oda Organ Üyeleri ile birlikte Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Karagöl, Van OSB Başkanı Memet Aslan, DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve kitabın editörü Prof. Dr. Suvat Parin, Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, eser yazarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meslek odası başkanları ve öğrenciler katıldı.

Kitabın anlamı ve kuruluşun yaklaşımı:

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva açılış konuşmasında, Van’da artık Van’a mukim bir dış temsilcinin bulunmasının gurur verici olduğunu belirterek Dışişleri Bakanlığı temsilcisine teşekkür etti. Takva, eserin gelecek kuşaklara iz bırakma amacı taşıdığını vurguladı: "Bazen is bırakırsınız, bazen de iz bırakırsınız."

Takva, Van Gölü için "bu coğrafyanın hafızası, ekonomisi, kültürü, yaşam kaynağı ve en önemli doğal mirasıdır" ifadelerini kullandı ve Van TSO'nun gölün korunmasını, bilimsel araştırılmasını ve sürdürülebilir biçimde tanıtılmasını şehir ve gelecek meselesi olarak gördüğünü aktardı. Konuşmasında ayrıca kitabın, Van Gölü'nü ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel bütünlüğü içinde ele aldığını söyledi.

Takva, kitabın hazırlanmasında emeği geçen editör ve yazarlara tek tek teşekkür etti. Adları anılan katkı sunanlar arasında editör Prof. Dr. Suvat Parin ile Çetin Yeşilova, Orhan Deniz, Numan Ertaş, Faruk Alaeddinoğlu, Funda Altan Aydın, Fazıl Şen, Ataman Altuğ Atıcı, Baran Nar, Güenter Landmann, Yıldırım Güngör, Yahya Çiftçi, Evrim Altun, Erkan Konyar, Şemsihan Kaya, Mehmet Işıklı, Serkan Gündüz, Gulan Ayaz, Abdulaziz Kardaş, Ezgi Ergun, Menaf Turan, Metin Eren, Ergin Sarı, Fatih Canata, Erdal Yıldız, Ahmet Baydar, Nevzat Argun, Gülfem Dursun, Nurcan Çağman, Sezai Özden, Mehtap Bayraktar Asiltürk ve diğer katkı sahipleri yer aldı.

Ekolojik değerin ötesinde değerlendirme:

Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdulmenaf Turan ise konuşmasında, Van Gölü’nün yokluğunun Van’ı nasıl etkileyeceği sorusunu ön plana çıkardı. Turan, gölün sadece ekolojik bir varlık olmadığını, aynı zamanda yaşam döngüsü, kültürel hafıza ve ekonomik ilişkiler açısından merkezi bir rol oynadığını belirtti. "Van Gölü olmazsa Van nedir?" sorusuyla meseleyi tartışmak gerektiğini söyledi ve göl etrafında yeni bir diplomasi anlayışı geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Turan, dünyaya emanet gözüyle bakılması gerektiğini; bu emanete sahip çıkmanın insan ile tabiat arasındaki dengeyi korumanın bir gereği olduğunu vurguladı: "Bizim bu dengeyi bozmaya hakkımız yok."

Kitabın içeriği ve Van'ın su kimliği:

Editör Prof. Dr. Suvat Parin sunumunda, Van’ın sadece kahvaltısıyla değil, zengin su varlıklarıyla da anılması gerektiğini aktardı. Van Gölü dışında Erçek Gölü, Sıhke Gölü, Keşiş Gölü, Çalıyan Gölü, Muradiye Şelalesi, Kanispi Şelalesi, Bahçesaray Suyu, Dönemeç Şelalesi, Bendimahi Çayı, Zilan Çayı, Deli Çay gibi su kaynaklarını listeleyerek Van’ın bir "su şehri" olduğunu vurguladı.

Parin, tarihsel olarak su yönetimi ve su ile kurulan kültürel ilişkilerin örneklerine değindi; Menua Kanalı ve binlerce yıllık su mühendisliği uygulamalarından, 10. yüzyılda gölle bağlantılı yerleşim düzenlemelerine ve 19. yüzyıl Batılı seyyahların Van anlatılarına kadar uzanan bir perspektif sundu. Ancak Parin, son 100 yılda Van Gölü için bütüncül bir su yönetimi aklından söz etmenin zor olduğunu belirtti ve gölün "sahipsiz" kaldığını ifade etti.

Program; kitabın yazarlarının kısa değerlendirmeleri ve kitabın takdimi ile sona erdi. Katılımcılar hatıra fotoğrafı çekiminin ardından etkinliği tamamladı. Lansman, Van Gölü'nün korunması ve bilimsel tanıtımı konusunda yeni bir adım olarak değerlendiriliyor ve eserin; gölün kimliğinin tescillenmesine, korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunması hedefleniyor.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (VAN TSO) TARİHİNDE İLK KEZ HAZIRLANAN VE BİLİM/KÜLTÜR DÜNYASINA HİZMET EDECEK OLAN "TÜRKİYE'NİN EKOLOJİK DEĞERİ VAN GÖLÜ" KİTABININ LANSMANI YAPILDI.