Van havalimanında şüpheli yolcuda 2 kilo 100 gram uyuşturucu bulundu

Van'da havalimanında narkotik operasyonu

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yürüttüğü projeli çalışma sonucu Ferit Melen Havalimanı'nda bir şüpheli durduruldu.

operasyonun detayları:

Gerçekleştirilen aramada şüphelinin üstünde ve valizinde toplam 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramanın 23 Eylül tarihinde yapıldığı bildirildi ve operasyonun planlı şekilde icra edildiği vurgulandı.

gözaltı ve adli süreç:

Şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" (TCK 188) suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, benzer suçlarla mücadele kapsamında operasyonların devam edeceğini ve kamu güvenliğini sağlama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

VAN’DA POLİS EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA FERİT MELEN HAVALİMANINDA BİR ŞAHSIN ÜZERİNDE VE VALİZİNDE YAPILAN ARAMADA 2 KİLO 100 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİSİ OLAN ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI.