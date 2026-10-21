Van OSB eğitim kampüsünü genişletiyor: fen teknoloji lisesi ve teknik meslek yüksekokulu hedefi

osb eğitim altyapısını güçlendiriyor:

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, bölgedeki nitelikli iş gücü açığını kapatmaya yönelik adımlarını anlattı. Aslan, Van OSB bünyesinde fen teknoloji lisesi kurulması için resmi başvurunun yapıldığını ve eğitimi yükseltecek bir kampüs hamlesi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliğiyle girişimlerde bulunduklarını söyledi.

2018 yılında kurulan Van OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin iletişim, elektrik-elektronik, kimya ve gıda teknolojisi gibi farklı dallarda öğrenci yetiştirdiğine dikkat çeken Aslan, okulun hem mühendislik fakültelerine öğrenci gönderdiğini hem de OSB ile bölgedeki sanayi kuruluşlarına yetişmiş eleman sağladığını belirtti. Okulun teorik eğitimin yanı sıra atölye, laboratuvar ve fabrika sahalarında uygulamalı eğitim imkânı sunduğu vurgulandı.

eğitimin üretime etkisi:

Aslan, sanayide kalite ve verimin doğrudan nitelikli iş gücüne bağlı olduğunu ifade ederek, dijital ve yeşil dönüşüm ile karbon ayak izi kaygılarının üretimde daha yüksek beceri ve katma değer talep ettiğini söyledi. Buna göre hem beyaz yaka hem mavi yaka çalışanların niteliğini arttırmanın, Ar-Ge ve inovasyonun gelişmesini sağlayacağını kaydetti.

Mevcut meslek lisesinin yaklaşık 1.500 öğrenci kapasitesiyle 5-6 farklı alanda eğitim verdiğini ve okulun yaklaşık 7-8 yıldır faaliyette olduğunu hatırlatan Aslan, öğrencilerin atölye ve makine parklarında doğrudan saha deneyimi kazandıklarını belirtti.

kampüs ve yüksekokul planı:

Aslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde OSB bünyesinde fen lisesi niteliğinde fen teknoloji liselerinin kurulmaya başlandığını ve Van OSB olarak bu yönde başvuru yaptıklarını söyledi. Ayrıca, eğitim kampüsünü güçlendirmek adına Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte 28 dönümlük bir alan tahsis ettiklerini ve Van OSB Teknik Meslek Yüksekokulu için adım attıklarını aktardı.

YÖK ve üniversite tarafından sınıflar, atölyeler ve laboratuvarlar inşa edildiğinde, üniversitenin teknik programlarının OSB içindeki kampüse taşınacağı; öğrencilerin eğitimlerini doğrudan fabrika sahalarında ve makine parkurlarında sürdürecekleri bildirildi. Aslan, böylece eğitim ile üretimin daha sıkı entegre edileceğini, üretim verimliliğinin artacağını vurguladı.

gençlere ve paydaşlara çağrı:

Mezunların hem üniversiteye devam edenlerin hem de sahada kalıp istihdam edilenlerin olduğunu belirten Aslan, ailelere ve gençlere mesleki eğitimi cazip hale getirecek tanıtım, lansman ve seminerlerle yönlendirme çağrısı yaptı. Aslan, yapay zeka, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün hızla öne çıktığı bir dönemde bu alanlara uyum sağlamanın önemine dikkat çekti ve paydaş kurumlarla iş birliğinin sürdürüleceğini söyledi.

Konuşmasını TRT GAP Diyarbakır Radyosu’na teşekkür ederek sonlandıran Memet Aslan, Van OSB'nin eğitim ve üretim hedeflerinin bölgesel kalkınma açısından öncelikli olduğunu yineledi ve tüm paydaşlara verimli çalışmalar diledi.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, VAN OSB BÜNYESİNDE BİR FEN TEKNOLOJİ LİSESİ KURULMASI İÇİN BAŞVURU YAPTIKLARINI VE YÜKSEKOKUL İÇİN ADIMI ATTIKLARINI BELİRTEREK, “BÖLGE VE ÜLKE OLARAK TEK KURTULUŞ REÇETEMİZ NİTELİKLİ EĞİTİMİ ÜST SEVİYELERE ÇIKARIP ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAKTIR” DEDİ.