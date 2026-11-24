Ziyaretin ayrıntıları:

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyarette Aslan, öğretmenlerin gününü kutlayarak kendilerine çiçek takdim etti.

Kafile kimlerden oluştu:

Başkan Aslan, ziyaretinde Başkan Vekili Yaşar Şen ile Yönetim Kurulu Üyeleri Feyat Gültepe ve Yunus İnan'a eşlik etti. Heyet, okulun Eğitim Genel Koordinatörü Şahabettin Şepik, okul müdürü ve eğitim kadrosuyla bir araya geldi.

Eğitime vurgu ve teşekkür:

Ziyarette eğitimcilerle bir süre sohbet eden Memet Aslan, öğretmenlik mesleğinin toplumun şekillenmesindeki önemine dikkat çekti. Aslan, ziyaret sırasında şu ifadeleri kullandı: "Öğretmenlik, insanlık tarihinin en kutsal ve en fedakâr mesleklerinden biridir. Ülkemizin ve şehrimizin geleceği olan evlatlarımızı bilgiyle, ahlakla ve mesleki donanımla yetiştirmek için gece gündüz demeden emek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum"

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖZEL VAN OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET EDEREK EĞİTİMCİLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI.