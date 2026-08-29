Van OSB'den sanayiciye nefes: finansman desteği üretim ve istihdama can suyu

Van OSB Başkanı Memet Aslan'ın değerlendirmesi:

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından açıklanan İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı'nı üretim ve istihdam açısından büyük önem taşıyan bir adım olarak nitelendirdi. Aslan, programın sunduğu finansman imkanlarının özellikle üreticiler için 'can suyu' mahiyetinde olduğunu vurguladı.

Aslan, uygulamanın kentin ve ülkenin ekonomik dinamiklerine ivme kazandıracağını belirterek, paketin KOBİ'ler ile büyük ölçekli işletmelere sağladığı kolaylıkların üretimin devamlılığı ve istihdamın korunması açısından kritik rol oynayacağını söyledi.

Destek paketinin başlıca unsurları:

Başkan Aslan, desteğin somut maddelerini şu şekilde özetledi: 6 aya kadar ödemesiz dönem, azami 36 aya varan vadeler, istihdamını koruyan sanayicilerin finansman maliyetinin 12 puanının Bakanlık tarafından karşılanması ve KOBİ'lere yönelik kefalet desteği. Bu unsurların işletmelerin nakit akışını rahatlatacağını ve yatırım kararlarını destekleyeceğini ifade etti.

Aslan, destek paketini sadece bir finansman aracı olarak görmediklerini; bunun aynı zamanda üretime, istihdama ve ihracata yönelik güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bölge ve Van ekonomisine etkisi:

Van özelinde değerlendirildiğinde, Aslan programın Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki işletmeler için ayrı bir önem taşıdığını ifade etti. Sermayeye erişimde daha hassas dengelerle karşılaşan bölge firmaları için sunulan kolaylıkların rekabet gücünü artıracağı, istihdamı koruyacağı ve yeni yatırım alanlarının önünü açacağı belirtildi.

Aslan ayrıca Van'ın genç nüfusu, gelişen sanayi altyapısı ve stratejik konumuna vurgu yaparak, sağlanan desteklerin kentin ihracat potansiyeline doğrudan katkı sunacağını kaydetti. Bu bağlamda, programın Van sanayisi için kritik bir eşik oluşturduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı'nın, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler ile büyük işletmelerin üretim kapasitelerini korumayı ve istihdamın sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediği hatırlatıldı. Van OSB yönetimi, programa yönelik değerlendirmelerde üretici ve istihdam sağlayan işletmelerin yararına olacak uygulamaların takipçisi olacaklarını bildirdi.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, AÇIKLANAN İMALAT SANAYİ FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI’YLA SAĞLANACAK FİNANSMAN İMKÂNLARININ ÜRETİM DÜNYASI İÇİN GERÇEK ANLAMDA BİR 'CAN SUYU' OLACAĞINI İFADE ETTİ.