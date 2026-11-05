Van ustalarından araç sahiplerine kışa hazırlık çağrısı

Van'da kış mesaisi başladı:

Van'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlere kar yağmasının ardından oto tamir atölyelerinde kış hazırlıkları hız kazandı. Oto tamir ustaları, kış şartları etkisini göstermeden önce araçların gerekli bakımlardan geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ustalar, zamanında yapılmayan bakımların soğuk havalarda araçlarda ciddi arızalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

hangi işlemler yapılmalı ve neden önem taşıyor:

Ustalar, kışlık bakım kapsamında öncelikle antifriz seviyesinin kontrol edilmesi ve gerekirse değiştirilmesini, sileceklerin yenilenmesini, cam suyu takviyesinin yapılmasını ve kış lastiklerinin takılmasını öneriyor. Antifrizin en az -56 dereceye dayanıklı olması gerektiği vurgulanıyor. Lastik seçiminde ise üretim tarihi ve diş derinliği gibi kriterlere mutlaka bakılması gerektiği hatırlatılıyor.

zamanlama, maliyet ve servis süresi:

Ustalar, araçların marka ve modeline göre kışlık bakım ücretlerinin yaklaşık bin 500 ile 2 bin TL arasında değiştiğini aktarıyor. Antifrizin yetersiz kalması veya bakımların ihmal edilmesi durumunda ortaya çıkabilecek motor arızalarının ise araç sahiplerine çok daha yüksek maliyetler çıkarabileceği uyarısı yapılıyor. Oto ustası Ammar Balka, kışlık bakım işlemlerinin; lastik değişimi, balans ayarı, antifriz ve silecek değişimi gibi işlemler için ortalama 40-45 dakika sürdüğünü belirtti.

Balka, İHA muhabirine yaptığı açıklamada vatandaşlara bakımlarını son güne bırakmamalarını tavsiye ederek, özellikle yüksek kesimlere kar düşmeden önce önlemlerin alınmasının önemine değindi. Atölyelerde kar yağdıktan sonra yoğunluk yaşandığını, bunun da hizmet kalitesini ve hızını etkilediğini söyleyen Balka, erken bakımın hem güvenlik hem de maliyet açısından avantaj sağladığını ifade etti.

Ustalar, sürücülerin erken planlama yaparak bakım randevularını almalarının, araçların kış şartlarına sorunsuz hazırlanmasını sağlayacağını ve olası arızaların önüne geçeceğini belirtiyor.

Oto tamir ustalarından araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı