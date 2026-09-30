Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne öğrenci odaklı psikolojik danışmanlık kompleksi kazandırıldı

açılış töreni:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli konuşarak modern üniversite anlayışının kampüsleri yalnızca akademik eğitim alanı değil, aynı zamanda bireyin psiko-sosyal bütünlüğünün korunduğu ve çok yönlü gelişiminin desteklendiği yaşam alanları olarak tanımladığını vurguladı.

Şevli, merkezin üniversitenin "Öğrenci Odaklı Kampüs" vizyonunun somut bir adımı olduğunu belirterek gençlerin ruh sağlığı ve psikolojik dayanıklılığının akademik başarı kadar önemli olduğunu dile getirdi.

merkezin fiziki olanakları:

Yeni kompleks, yaklaşık bin yüz metrekarelik bir alanda inşa edildi. Tesis bünyesinde yüz on kişilik konferans salonu, amfi sınıfları, bireysel görüşme odaları ve oyun terapi odaları yer alıyor. Bu donanım hem eğitim hem de danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi için tasarlandı.

Merkezin 2014 yılından bu yana hizmet verdiği, ayrıca üniversite personeli ve Van halkına da destek sunduğu hatırlatıldı; koruyucu, önleyici ve gelişimsel çalışmalara önem verileceği belirtildi.

iş birlikleri ve finansman:

Rektör Şevli, merkezin inşaatının Van Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında tamamlandığını, tefrişatın ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirildiğini açıkladı. Şevli, sürece katkı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Van milletvekilleri, Van Valisi Ozan Balcı ve üniversitenin ilgili birimlerine teşekkür etti.

Üniversite-toplum iş birliği kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) gibi kurumlarla ortak çalışmalar yürütüldüğü ve bu iş birliklerinin bilimsel bilginin toplumla buluşmasında önem taşıdığı ifade edildi.

hedefler ve hizmet anlayışı:

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gamze Mukba konuşmasında psikolojik danışmanlığın yalnızca kriz anlarında değil, bireyin kendini tanıması ve potansiyelini keşfetmesi için de başvurulan bir süreç olduğuna dikkat çekti: "Kişinin zaten kendisinde var olan potansiyeli, güç kaynaklarını ve baş etme kapasitesini keşfetmesine eşlik ediyoruz."

Mukba, yeni binayı öğrencilerin kendilerini tanıyıp güçlerini keşfedebilecekleri bir alan olarak gördüklerini belirterek destek veren üniversite yönetimine teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve merkezin birimleri gezildi. Törene Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve eşi Duygu Şevli, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Aydın Görmez ve Prof. Dr. Cemil Göya ile kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİNİN BİNASI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.