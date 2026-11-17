Vance'ten uyum mesajı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki ağır yenilgisinin ardından katıldığı ilk televizyonda, Başkan Donald Trump ile İran savaşı konusunda hiçbir görüş ayrılığı bulunmadığını söyledi. Fox News kanalına verdiği mülakatta Vance, yönetim içindeki çizginin net olduğunu vurguladı.

mülakatın ana noktaları:

Vance, Başkan ve yönetimin kıdemli üyeleriyle fikir ayrılığı olmadığını belirterek, "Hiçbir görüş ayrılığı yok" ifadesini kullandı. Ara seçim yenilgisini de değerlendiren Vance, seçmenin ekonomi ve refah taleplerine dikkat çekti. Buna göre, seçmenin beklentisi sınır güvenliği, egemenlik ve ülke içinde refahın artırılması yönünde. Vance, ekonomik sıkıntıların kabul edilmesi gerektiğini ancak çözümün sınırları gevşetmek ya da sanayiyi yurt dışına kaydırmak olmadığını savundu.

savaşın süresi ve taahhüt:

Vance, çatışmanın uzun süreli, sürüncemede kalacak bir savaşa dönüşmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Yönetimin "savaşın 2 yıllık dahi sürmesine izin vermeyeceği" yönünde durduğunu belirtti ve Başkan Trump'ın çatışmayı sonsuza dek sürecek bir savaşa dönüştürmeyeceğinden emin olduğunu ifade etti. Vance ayrıca, İran'ın nükleer programının ABD için bir tehdit olduğunu ve Trump'ın bununla ilgili endişeleri paylaştığını söyledi, ancak çatışmanın "10 veya 15 yıl değil, hatta açıkçası 2 yıl dahi sürmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

gelecek planları belirsizliği:

Röportajda Vance, 2028 başkanlık yarışına katılıp katılmayacağına ilişkin kararını henüz vermediğini, bu kararın "gelecek yılın bir döneminde" alınacağını söyledi. Kararını verdiğinde sonuna kadar arkasında duracağını belirten Vance, röportaj boyunca yönetim politikalarına ve siyasi mesajlara vurgu yaptı.

Vance'in açıklamaları, Trump yönetiminin İran politikasında net bir yön ve süre sınırlaması vurguladığını gösterirken, ara seçim sonuçlarının partisinin iç gündeminde tartışma ve ders çıkarma süreçlerini hızlandırdığına işaret ediyor.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI JAMES DAVİD VANCE, İRAN SAVAŞI KONUSUNDA BAŞKAN DONALD TRUMP İLE HİÇBİR GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLMADIĞINI İFADE ETTİ.