vance: iran ile masaya hazırız ama nükleer kapasitede somut taviz bekliyoruz

Vance: iran ile müzakere kapısı açık ancak koşullar net

ABD Başkan Yardımcısı James David (J.D.) Vance, Alaska'daki seçim kampanyası gezisinin ardından Reuters'a verdiği röportajda, Washington'ın İran ile bir anlaşmaya açık olduğunu ancak bunun somut taahhütlere dayanması gerektiğini vurguladı. Vance, anlaşmanın İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini azaltmasını gerektireceğini belirtti.

Yüzde 60 zenginleştirme vurgusu:

Vance, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimi konusunda net bir gerekçe göstermesi gerektiğini ifade ederek, "Eğer nükleer silah istemiyorsanız o zaman neden yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş yakıta ihtiyacınız var" dedi. Başkan Yardımcısı, nükleer silah yapmamaya bağlılığı göstermek isteyen bir ülkenin yüksek zenginleştirme kapasitesi üretmemesi gerektiğini, bu nedenle zenginleştirme kapasiteleri konusunda "anlamlı bir şey" yapılmasının şart olduğunu aktardı.

Karar alma mekanizması ve saha değerlendirmesi:

Vance, Washington'ın İran'da kararların nasıl alındığı konusunda netlik eksikliği yaşadığını söyledi. ABD'nin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temaslarda bulunduğunu ancak Dini Lider Ali Hamaney'in ölümü sonrası bu isimlerin yetkilerinin belirsizleştiğini belirtti. "Fark ettiğimiz şeylerden biri, İran’da kararların nasıl alındığının tam olarak net olmaması" ifadesini kullandı.

Vance ayrıca savaş alanındaki durumu değerlendirmek için saha komutanları ile görüşmeler yaptığını, iddia edilen "kritik seviyedeki mühimmat eksiklikleri"ni reddettiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda İran birliklerinin zaman zaman ticari gemilere saldırdığı ancak bu saldırıların su yolu üzerinden enerji ihracatını engelleyemediği vurgulandı.

Barış görüşmelerine ABD'nin dahil olup olmadığı sorulduğunda Vance, "Kesinlikle sürecin içindeyiz. Nihayetinde işleri yönlendiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’dır" yanıtını verdi. Seçmenlere de İran meselesinin gelecek ayki seçimlerde Cumhuriyetçi adayları desteklemeye engel olmaması gerektiğini söyleyen Vance, 2028 başkanlık adaylığı hakkında ise "Gerçekten bunun hakkında pek fazla düşünmedim" dedi.

Röportaj, Vance'in Alaska ziyaretinin hemen ardından gerçekleşti ve açıklamalar İran ile müzakerelerin geleceği ile Amerikan politikasının sınırlarını ortaya koydu.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI JAMES DAVİD VANCE, ALASKA EYALETİNDEKİ BİR SEÇİM KAMPANYASI GEZİSİNİN ARDINDAN VERDİĞİ RÖPORTAJDA, "ABD İRAN İLE BİR ANLAŞMAYA HALA AÇIK, ANCAK NÜKLEER PROGRAMLA İLGİLİ SOMUT TAVİZLER VERMELİLER" DEDİ.