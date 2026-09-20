Van'da 453 genç proje tasarım sınavında yeteneklerini sergiledi

Van'da uygulama sınavı tamamlandı

Van'dan 453 öğrenci, Türkiye genelinde daha önceki aşamaları geçen 49 bin 52 aday ile birlikte DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için yapılan öğrenci seçme sınavının uygulama etabına katıldı. Sınav, Van'da İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonu ve Tuşba Gençlik Merkezi'nde iki ayrı seansta gerçekleştirildi.

Sınavın içeriği ve değerlendirme:

Uygulama sınavında öğrencilerin yalnızca teorik bilgi düzeyi değil; problem çözme, özgün düşünme, yenilikçi çözüm geliştirme, proje tasarlama ve kendini ifade etme becerileri de değerlendirildi. Adaylardan verilen tema doğrultusunda özgün bir proje tasarlamaları ve tasarımlarını jüri karşısında sunmaları istendi. Bu süreç, öğrencilerin bir fikri projeye dönüştürme yaklaşımlarını ve uygulama becerilerini ortaya koydu.

Lise ve ortaokul öğrencileri için sınav iki ayrı seansta düzenlendi; lise grubu 08.00-13.00, ortaokul grubu ise 13.30-18.30 saatleri arasında sınava alındı.

Kabul koşulları ve program hedefleri:

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uygulama sınavını başarıyla tamamlayan ve belirlenen kontenjanlara giren öğrencilerin 36 ay boyunca DENEYAP atölyelerinde ücretsiz teknoloji eğitimi alacağı bildirildi. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğiyle yürütülüyor ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla geleceğin teknoloji insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyor.

Atölye eğitimleri uzun soluklu ve uygulama ağırlıklı olacak şekilde planlanıyor; katılımcıların hem teknik bilgi hem de proje geliştirme kültürünü erken yaşta benimseyen bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Van'daki uygulama sınavı, gençlerin fikirlerini somut projelere dönüştürme yeteneklerinin değerlendirildiği önemli bir adım olarak öne çıktı.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜRETEN GENÇLERİNİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ İÇİN YAPILAN 2026 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA VAN'DAN 453 ÖĞRENCİ KATILDI.