Van’da 55 yıllık ayakkabı ustası 'satılıktır' etiketiyle yardımı kolaylaştırıyor

Van’da 55 yıllık ustalık, küçük dükkânda büyük dayanışma

Muhittin Deniz, İpekyolu ilçesindeki küçük dükkânında 55 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor. 72 yaşındaki ustanın çocuk yaşta başladığı meslek, aynı zamanda 10 nüfuslu ailesinin geçimini sağlıyor. Yıllardır tamir ettiği, müşteriler tarafından alınmayan ya da atılan ayakkabıları onararak yeniden kullanıma kazandıran Deniz, bu çalışmasını maddi durumu yeterli olmayan kişilere ücretsiz sunuyor.

Dükkânı ve ailenin sorumluluğu:

Deniz, işini küçük tezgâhında titizlikle sürdürüyor. Tamir ettiği ayakkabıları tezgâhına bırakıyor; amaç, kullanılabilir hâle getirdiği ürünleri ihtiyaç sahiplerinin erişimine açık kılmak. Usta, mesleğe çocuk yaşta başladığını ve yıllardır hem zanaatını hem de aile sorumluluğunu sürdürdüğünü belirtiyor.

Yardım yöntemi ve mağduriyetin önlenmesi:

İhtiyaç sahiplerinin incinmemesi için alışılmışın dışında bir yöntem uygulayan Deniz, onarılmış ayakkabıların üzerine Satılıktır yazılı kâğıt bırakıyor. İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tamir ettiğim bu ayakkabıları tezgâha bırakıyorum. İhtiyaç sahipleri için bırakıyorum ama maalesef gelip alan yok. Eskiden beri bunu yaparım. Önceleri bu ayakkabıları sevinerek götürüyorlardı. Şimdilerde ise ‘Ben bunu nasıl giyerim, bunu başkası giymiş’ diyorlar. Oysa ben ayakkabıların her türlü bakımını yapıyorum. Ardından gelip götürsünler diye tezgâha bırakıyorum ama alan olmuyor" sözleriyle gözlemlerini paylaştı.

Deniz, yardım etmek isteyen kişilerin mahcup olmaması için tercih ettiği yöntemin arkasında duruyor: "Durumu iyi olmayan vatandaşlar gelip soruyor. Ben de kendilerine ‘Al, götür’ diyorum. Para almıyorum, ücretsiz veriyorum. Amacım ihtiyaç sahiplerinin ayakkabı ihtiyacını karşılamak" ifadelerini kullandı. Ustanın bu yaklaşımı, dayanışmanın günlük hayatın içinde, basit bir tezgâhın üzerinde nasıl vücut bulduğuna dair somut bir örnek sunuyor.

VAN’DA 55 YILDIR AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ YAPAN 72 YAŞINDAKİ MUHİTTİN DENİZ, TAMİR SONRASI MÜŞTERİLER TARAFINDAN ALINMAYAN VEYA ÇÖPE ATILAN AYAKKABILARI YENİLEYEREK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ VERİYOR.