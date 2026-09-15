Dolar 48,6351 +0,02%
Euro 56,1352 -0,01%
Bist 13.986,74 -1,75%
Altın Gram 6.734,97 -1,03%
EUR/USD 1,1537 -0,17%
Brent Petrol 102,85 +1,84%
--°

Van'da akşamüstü hilal ile Venüs aynı karede buluştu

Van'da güneş batımı sonrası ince hilal ile parlak Venüs'ün yan yana gelişi, kentte fotoğrafçılar ve vatandaşlar için kartpostallık görüntüler sundu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:05

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 09:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Van'da akşamüstü hilal ile Venüs aynı karede buluştu

Van semalarında akşam saatlerinde görülen ince hilal ile parlak Venüs, güneşin batışının ardından gökyüzünde dikkat çeken bir birliktelik oluşturdu.

kentte görülen manzara:

Güneşin çekilmesiyle birlikte berrak gökyüzünde beliren hilal ay ile parlaklığıyla öne çıkan Venüs'ün yakın görünümü, kentin birçok noktasından izlendi. Akşamüstü tonlarının hâkim olduğu gökyüzünde iki cismin aynı bölgeye doğru yaklaşması, izleyenlere sakin ve estetik bir panorama sundu.

fotoğrafçılar ve vatandaşların ilgisi:

Oluşan görüntü, hem doğa hem de gökyüzü fotoğrafçılarına güzel kareler sağladı. Sokaklarda ve sahil şeridinde durup gökyüzünü izleyen vatandaşlar, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bu anları kaydetti. Kentteki bu gözlem, gökyüzü olaylarına ilgi duyanlar için kısa ama etkileyici bir sahne olarak kayda geçti.

VAN SEMALARINDA AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜLEN HİLAL VE VENÜS, GÖKYÜZÜNDE GÜZEL BİR MANZARA...

VAN SEMALARINDA AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜLEN HİLAL VE VENÜS, GÖKYÜZÜNDE GÜZEL BİR MANZARA OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük'te mahalle mahalle ulaşım ağı yenileniyor
images

Saray'da tarım müdürlüğünde bayrak değişimi
images

Trafikte nefes alan Mersin: hal katlı kavşağı esnafın yüzünü güldürdü
images

Yuvacık barajında doluluk yüzde 40, Namazgah yüzde 53

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kepez'de oto galeri kundaklaması: 'sokağın hakkını verin' tehdidiyle üç şüpheli gözaltında

Bolu'da okul kantinlerine üç haftalık sıkı denetim

Çanakkale'de kavgada seken kurşunla bir kişi yaralandı

Çanakkale'de hafta süren huzur uygulaması 15 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi