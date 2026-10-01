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Van'da beklenmedik sağanak hayatı sekteye uğrattı

Van'da aniden başlayan sağanak, cadde ve sokakları suyla kapladı; sürücüler zorluk yaşadı, vatandaşlar iş yerlerine sığındı, meteoroloji uyardı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Van'da beklenmedik sağanak hayatı sekteye uğrattı

Van'da beklenmedik sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Van merkezinde aniden bastıran sağanak kısa sürede cadde ve sokakları suyla kapladı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerlerine ve bina girişlerine sığındı.

Etkiler ve ulaşım:

Yağış nedeniyle bazı arterlerde su birikintileri oluştu ve trafik akışında aksamalara yol açtı. Sürücüler görüş mesafesinin düştüğünü ve yol koşullarının yer yer kayganlaştığını bildirdi. Belediye ekipleri ve ilgili birimler yoğun yağışın etkilerini hafifletmek için çalışmalara başladı.

Meteorolojinin uyarısı ve beklenti:

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı belirtildi. Bitlis çevreleri ile Muş merkez ve batı (Varto, Korkut ve Hasköy) ilçelerinin kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta; yağış anında zaman zaman kuvvetli esme olasılığı bulunduğu bildirildi. Meteoroloji, yağışların sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Van&#039;da sağanak vatandaşları hazırlıksız yakalandı

Van'da sağanak vatandaşları hazırlıksız yakalandı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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