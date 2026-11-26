panelin açılışı ve paydaşların rolü:

Van'da Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'Geçmişten Geleceğe Çocuk Hakları: Hak, Sorumluluk ve Kültürel Hafıza' paneli, Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını Vali Yardımcısı Fidan Bozkır ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan yaptı.

Programda Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Van Barosu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van İl Çocuk Hakları Komitesi paydaş olarak yer aldı. Panel boyunca kurumlar arası koordinasyonun ve ortak sorumluluğun önemi sürekli vurgulandı.

tartışılan ana konular:

Panelde çocuk haklarının hukuk, eğitim, toplumsal sorumluluk, tarih ve kültür boyutları ele alındı. Yerel kültür ve toplumsal hafızanın çocuk haklarının korunmasıyla olan ilişkisi, aile içi ilişki dinamiklerinin eğitim hayatına etkileri bağlamında değerlendirildi.

Oturumlarda ayrıca hak temelli eğitim, çocukların haklarına ilişkin farkındalığın artırılması, hak arama yolları, çocuk dostu kent uygulamaları ve çocuk işçiliğinin önlenmesi gibi pratik başlıklara odaklanıldı. Katılımcılar, bu konularda kurumların alabileceği somut tedbirler üzerinde durdu.

çocukların katılımı ve sonuç bildirgesi:

Programda çocuklar da aktif katılımcı olarak yer aldı; görüş ve önerilerini paylaştılar, sorularını doğrudan kurum temsilcilerine yönelttiler. Bu katılım, tartışmaların çocuk perspektifini merkezine almasına katkı sağladı.

Panel, çocuk beyannamesi sunumu ve çocuk haklarının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik ortak eylem çağrısı paylaşılmasıyla sona erdi. Etkinlik, yerel aktörlerin sorumluluk ve iş birliği gerekliliğini yeniden teyit etti.

VAN’DA DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN "GEÇMİŞTEN GELECEĞE ÇOCUK HAKLARI: HAK, SORUMLULUK VE KÜLTÜREL HAFIZA" PANELİNDE, ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASINA YÖNELİK KONULAR ELE ALINDI.