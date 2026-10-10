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Van’da dayanışma yürüyüşü: binler Filistin için buluştu

Van Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde Maraş Caddesi'nden Kent Meydanı'na yürüyen binler, Türk ve Filistin bayraklarıyla destek verdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Van’da dayanışma yürüyüşü: binler Filistin için buluştu

yürüyüş ve katılım:

Van Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde kentin en işlek caddelerinden olan Maraş Caddesi’ndeki Kent Parkı önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı’na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca katılımcılar sık sık destek mesajları verdi; yürüyüşün sonunda yapılan açıklamalarda bölgedeki saldırılara dikkat çekilerek Filistin halkına verilen desteğin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Kent Meydanı’nda sona eren etkinlikte dayanışma ve birlik mesajları ön plandaydı.

alan konuşmaları ve mesajlar:

Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Dr. Zahir Elbek de yürüyüşte yaptığı konuşmada kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Elbek şu ifadeleri kullandı:

Tam da bugünlerde 3 yıl önce mücahitlerimiz Mescid-i Aksa’yı kurtarmak, ümmetimizi uyandırmak ve lanetullah Amerika’nın Orta Doğu’daki planlarını bozmak amacıyla Aksa Tufanı Harekâtı’nı başlattılar. Evet, o gün 7 Ekim’de mücahitlerimiz Gazze’den Mescid-i Aksa’ya doğru yola çıktılar ve büyük bir mücadele verdiler. Yolları üzerindeki İsrail askerleriyle çatıştılar. Ancak o gün Mescid-i Aksa’ya ulaşamadılar. Mescid-i Aksa’ya varmak için önlerinde 35 kilometre kalmıştı. Ümmetimizden destek beklediler ancak bu destek gelmedi. Fakat sorun yok, sorun yok. Bu, aynı zamanda büyük bir müjdedir. Çünkü Mescid-i Aksa’ya yaklaştık. Bu çok önemli bir gelişmedir. Aksa Tufanı Harekâtı 3 yıl önce başladı ancak hâlâ bitmedi. O tufan hâlâ devam ediyor, yoluna devam ediyor. Peki, bu tufan ne zaman biter, ne zaman durur? Sadece ve sadece Mescid-i Aksa özgür ve onurlu hâle geldiğinde; biz Müslümanlar olarak Van’dan, Gazze’den ve dünyanın dört bir yanından gelerek özgür ve onurlu Mescid-i Aksa’da namaz kıldığımız zaman bu tufan ancak o zaman bitebilir, ancak o zaman durabilir

Katılımcılar yürüyüş boyunca Türk ve Filistin bayraklarını taşıdı, sık sık sloganlar atıldı ve destek bildirileri okundu. Organizasyon temsilcileri bölgede yaşananlara dikkat çekmenin yanı sıra dayanışmanın sürdürüleceğini belirtti.

VAN FİLİSTİN’E DESTEK PLATFORMU’NUN ÇAĞRISIYLA BİR ARAYA GELEN BİNLERCE VATANDAŞ, AKSA TUFANI’NIN...

VAN FİLİSTİN’E DESTEK PLATFORMU’NUN ÇAĞRISIYLA BİR ARAYA GELEN BİNLERCE VATANDAŞ, AKSA TUFANI’NIN 3’ÜNCÜ YILINDA FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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