Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Van’da dünya şampiyonu Furkan Bilici davul zurnayla coşkulu karşılandı

Kosova'da +91 kiloda dünya şampiyonu olan Vanlı sporcu Furkan Bilici, Van Ferit Melen Havalimanı'nda davul zurna ve çiçeklerle karşılandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Van’da dünya şampiyonu Furkan Bilici davul zurnayla coşkulu karşılandı

Karşılama töreni:

Kosova’da elde ettiği başarıyla ülkeye dönen Furkan Bilici, Van Ferit Melen Havalimanı’nda davul zurna ve çiçeklerle coşkulu bir şekilde karşılandı. Havalimanındaki törene antrenörü Dr. Sinan Ağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Bilici ve antrenörü, il müdürlüğüne geçerek burada çiçek takdimi ve tebriklerle karşılandı. İl müdürü Mehmet Tosun, milli sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kosova'daki başarı ve madalya tablosu:

1-9 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen U24 Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye milli takımı, 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonluğunu elde etti. Bu güçlü ekip performansının en dikkat çekici sonuçlarından biri de ağır sıklet oldu: antrenör Dr. Sinan Ağlar’ın çalıştırdığı Furkan Bilici, +91 kilo kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Van’dan gelen tebrikler ve değerlendirmeler:

Muaythai Van İl Temsilcisi Önder Şahin, Bilici ve antrenörünü tebrik ederek bu başarının doğru planlama ve disiplinle Van’dan da dünya şampiyonları çıkarılabileceğinin somut göstergesi olduğunu vurguladı. Şahin, Bilici’nin ağır sıklette ülkenin zirvesine çıkarak ay-yıldızlı formayla elde ettiği şampiyonluğun kent ve spor camiasında büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Havalimanındaki karşılama ve il müdürlüğündeki tören, hemşehrilerin ve spor camiasının sporcusuna yönelik desteğinin canlı bir görüntüsünü sundu. Furkan Bilici ve ekibinin bu başarısı, genç sporcular için motive edici bir örnek olarak öne çıkıyor.

KOSOVA’DA DÜZENLENEN U24 DÜNYA MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA +91 KİLODA DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN VANLI...

KOSOVA’DA DÜZENLENEN U24 DÜNYA MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA +91 KİLODA DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN VANLI MİLLİ SPORCU FURKAN BİLİCİ, MEMLEKETİ VAN’DA DAVUL ZURNA VE ÇİÇEKLERLE COŞKULU BİR ŞEKİLDE KARŞILANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu
images

Yalçın Koşukavak: 25 oyuncuyla kısa sürede kurduğumuz takım beni gururlandırdı
images

Iğdır FK yardımcı antrenörü Stamatopoulos: son saniye golü umutları gölgeledi
images

İlhan Palut: Adil’in yükselişi takım disiplini ve emeğin karşılığı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü