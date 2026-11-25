Van'da yakalanan göçmenlerin sınır dışı süreci

Van'da güvenlik güçleri tarafından farklı tarihlerde yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Burada misafir edilen kişilerin kimlik ve işlem süreçleri tamamlandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçildi.

İşlemlerinin sona ermesinin ardından, Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde ve Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri altında göçmenler Van Ferit Melen Havalimanı'na sevk edildi. Göçmenler, Afganistan Hava Yollarına ait uçuşlarla ülkelerine geri gönderildi.

Özalp'te bulunan cenazeler:

7 Kasım 2026 tarihinde Özalp ilçesine bağlı Yukarıtulgalı Mahallesi'nde, İran sınır hattına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki yol kenarında 8 erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sonucu cenazeler otopsi için Van Adli Tıp Kurumu Merkezi'ne sevk edildi.

Yapılan ilk tespitlerde ölen kişilerin yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler olduğu belirlendi. Ölüm nedenine ilişkin kesin tespitlerin İstanbul'dan gelecek tahlil ve otopsi sonuçlarıyla netleşeceği bildirildi. Söz konusu cenazeler daha sonra uçakla Afganistan'a gönderildi.

güvenlik ve koordinasyon:

Yakalanan kişilerle ilgili işlemler boyunca Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile jandarma ekipleri arasında koordinasyon sağlandı; nakiller ve havalimanı transferlerinde yoğun güvenlik önlemleri uygulandı. Süreç, ilgili kurumların iş birliğiyle yürütüldü.

VAN’DA FARKLI TARİHLERDE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMENLER AFGANİSTAN HAVA YOLLARI’NA AİT UÇAKLARLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE SINIR DIŞI EDİLDİ