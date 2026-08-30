Van'da fırtına sabahı park ve sahil alanlarında maddi hasar

Van'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgâr

Van kent merkezi ve çevre ilçelerde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren rüzgâr, zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaştı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli esen rüzgâr vatandaşlara zor anlar yaşatırken, özellikle şehir içindeki dinlenme ve rekreasyon alanlarında ciddi maddi hasara neden oldu.

Park ve sahil alanlarında hasar:

Kentin en çok tercih edilen noktalarından İskele Sahil Yolu, Yaşar Kemal Parkı ve bitişiğindeki yeni park alanları rüzgârın en fazla tahribat oluşturduğu yerler oldu. Parklarda bulunan kamelyalar rüzgârın şiddetiyle yerinden sökülürken, devrilen ağaçlar yeşil alanlarda ve yürüyüş yollarında hasar bıraktı. Bu alanlardaki altyapı ve dinlenme ünitelerinde maddi zarar oluştu.

İlçelerde toz bulutu ve müdahale:

Muradiye ilçesinde rüzgârın taşıdığı yoğun toz bulutu, fırtınanın neden olduğu görüş mesafesini düşürerek günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede geniş alanlarda maddi hasar ve toz problemi yaratan rüzgâr, öğleden sonra etkisini yitirerek zayıfladı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, fırtınanın hemen ardından belediye ekipleri park ve sahil kesimlerinde hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladı. Yetkililer, alanlarda güvenlik önlemleri alındığını ve gerekli onarım planlarının oluşturulduğunu duyurdu.

VAN’DA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE HIZI ZAMAN ZAMAN 80 KİLOMETREYE ULAŞAN ŞİDDETLİ RÜZGAR, KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.