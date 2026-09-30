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Van'da gerçekçi yangın tatbikatı: AFAD, UMKE ve itfaiyeyle kapsamlı müdahale

Lokman Hekim Van Hastanesinde düzenlenen gerçekçi yangın tatbikatında AFAD, UMKE ve itfaiyeyle koordineli müdahale yapılarak tatbikat başarıyla tamamlandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 08:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Van'da gerçekçi yangın tatbikatı: AFAD, UMKE ve itfaiyeyle kapsamlı müdahale

Van'da hastane tatbikatı gerçeği aratmadı

Lokman Hekim Van Hastanesinde, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve hastane personelinin katılımıyla gerçekleģtirilen yangın tatbikatı, senaryo ve müdahale hızıyla dikkat çekti. Tatbikat senaryosuna göre hastanenin bodrum katındaki teknik servis alanında yangın çıktı; olay anında uygulanan kriz yönetimi prosedürleri test edildi.

Tatbikat senaryosu ve ilk müdahale:

Senaryo gereği yangının fark edilmesiyle birlikte hastanenin ilgili birimleri hızla toplanarak durum değerlendirmesi yaptı. Bir yandan yangına ilk müdahale gerçekleştirilirken, diğer yandan ilgili kuruluşlara ihbarlar yapıldı. Olayda etkilenmiş bir çalışan, hastanenin ilk yardım ekibi tarafından acil servise kaldırıldı. İhbarın ardından AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve koordineli çalışma başladı.

Sonuçlar ve alınan tedbirler:

Uygulama sırasında toplam 3 personel etkilendi; bunlardan 2 kişinin tedavisi hastanede tamamlandı, bir personelin durumu biraz daha ağır olduğundan dolayı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, duman tahliyesi de hızlı biçimde gerçekleştirildi. Sirenlerin çalınmasıyla hastanede kırmızı alarm uygulanıp, yangının kontrol altına alınmasının ardından verilen yeşil kodla tatbikat başarıyla tamamlandı.

Lokman Hekim Van Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Özerhan Özer, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada tatbikatın amacının muhtemel afet ve acil durumlara karşı her an hazırlıklı olmak olduğunu vurguladı. Özer, hastanenin 7/24 aktif işleyen sistemleri nedeniyle bu tür risklerin her zaman var olduğunu, düzenlenen tatbikatlarla hem bilgi tazelenip hem de saha tecrübesi kazanıldığını belirtti. Ayrıca gerekli tedbirlerin alındığını ve sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini söyledi.

Tatbikat boyunca AFAD, UMKE, itfaiye ve hastane ekipleri arasındaki eşgüdüm teste tabi tutuldu; uygulama, olası gerçek bir olayda reaksiyon sürelerini ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla planlanan hedeflere uygun şekilde yürütüldü. Hastane yönetimi ve tatbikata destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

LOKMAN HEKİM VAN HASTANESİNDE YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

LOKMAN HEKİM VAN HASTANESİNDE YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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