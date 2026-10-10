Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Van'da ilme vefa: âlimlerin mirası ve hayat hikâyeleri konuşuldu

İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi'nin 75. yıl etkinliği "İlme ve Ulemaya Vefa 2026" programında âlimlerin hayatları, fedakârlıkları ve ilim mirası ele alındı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 19:02

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 19:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Van'da ilme vefa: âlimlerin mirası ve hayat hikâyeleri konuşuldu

İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi "İlme ve Ulemaya Vefa 2026" programını düzenledi

İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi, kuruluşunun 75’inci yılı etkinlikleri kapsamında "İlme ve Ulemaya Vefa 2026" temalı bir program gerçekleştirdi. Van Merkez İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, "Yılın Âlimleri ve Hayat Hikâyeleri" konusu ele alındı ve ilim insanlarının toplum hayatındaki yeri vurgulandı.

âlimlerin nesilden nesile aktarmadaki rolü:

Programa konuşmacı olarak katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ, âlimlerin İslam dininin mesajının gelecek kuşaklara ulaşmasında merkezi bir görevi olduğunu ifade etti. Demirbağ, etkinlikte yer verdiği değerlendirmede, "Hakiki, gerçek âlimler peygamberi temsil ederler, onun varisleridir. Âlimler olmasa peygamberden kopuk bir hale geliriz, karanlığa gömülürüz. Peygamberin bütün insanlığa ve âlemlere getirdiği mesaj, âlimler vasıtasıyla günümüze ulaştırılmaktadır. Âlimler, o nebevi varlığın günümüze uzanan damarlarıdır" sözleriyle âlimliğin taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.

Demirbağ, ayrıca İslam tarihindeki birçok âlimin ilim yolunda çeşitli sıkıntılar ve eziyetlerle karşılaştığını hatırlatarak, bu fedakârlıkların ilim ve toplum için ne kadar belirleyici olduğunu vurguladı.

ilim bir emanet olarak görüldü:

İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı Zahir Soğanda ise yaptığı konuşmada, Allah’ın rızası için öğrenilen ve öğretilen ilmin nesilleri inşa ettiğini ve toplumları dönüştürdüğünü söyledi. Soğanda, anılan âlimlerin ilmi bir makam değil, emanet olarak gördüklerini belirterek, "Alimler ilmi, bir geçim vasıtası olmasının ötesinde bir sorumluluk ve kulluk vazifesi olarak telakki ettiler. Çoğu zaman büyük salonlarda kalabalıkların önünde değil, küçük ders halkalarında ve mütevazı mekânlarda sabırla, sessizce insan yetiştirdiler. Belki isimleri her zaman gündemde olmadı, belki yaptıkları hizmetler gerektiği kadar konuşulmadı. Fakat yetiştirdikleri öğrenciler, verdikleri dersler ve yetişmesine vesile oldukları nesiller, onların en büyük eserleri oldu" ifadelerini kullandı.

Programa Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van İl Müftüsü Kadir Koçak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, ilim ve eğitim alanında örnek hayatların hatırlanması ile toplumda ilme verilen değerin pekiştirilmesine katkı sağlamayı amaçladı.

İLİM YAYMA CEMİYETİ VAN ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;İLME VE ULEMAYA VEFA 2026&quot; PROGRAMI...

İLİM YAYMA CEMİYETİ VAN ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "İLME VE ULEMAYA VEFA 2026" PROGRAMI KAPSAMINDA "YILIN ÂLİMLERİ VE HAYAT HİKÂYELERİ" KONULU BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hasan Altun'dan Araban'da kız çocuklarının güçlenmesi için kararlılık
images

Arabanlı iş insanı Mehmet Kaya’dan 11 ekim için kız çocuklarına umut çağrısı
images

Atilla Sarıkaya'dan kız çocuklarının güçlenmesine vurgu
images

Eskişehir heyeti günyüzü'nde BBP lideri Mustafa Destici ile buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mola görüntüleri ortaya çıktı: Akhisar kazası öncesi otobüsün istasyondaki anları

Eskişehir kentpark'ta annelerin ve bebeklerin açık hava buluşması

Küçükçekmece'de yıkım çalışması sırasında 7 katlı bina çöktü

Sekiz ayda kapsamlı seferberlik: 7 bin 818 operasyon, 32 bin 882 tutuklama

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi