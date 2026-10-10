Van'da ilme vefa: âlimlerin mirası ve hayat hikâyeleri konuşuldu

İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi "İlme ve Ulemaya Vefa 2026" programını düzenledi

İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi, kuruluşunun 75’inci yılı etkinlikleri kapsamında "İlme ve Ulemaya Vefa 2026" temalı bir program gerçekleştirdi. Van Merkez İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, "Yılın Âlimleri ve Hayat Hikâyeleri" konusu ele alındı ve ilim insanlarının toplum hayatındaki yeri vurgulandı.

âlimlerin nesilden nesile aktarmadaki rolü:

Programa konuşmacı olarak katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ, âlimlerin İslam dininin mesajının gelecek kuşaklara ulaşmasında merkezi bir görevi olduğunu ifade etti. Demirbağ, etkinlikte yer verdiği değerlendirmede, "Hakiki, gerçek âlimler peygamberi temsil ederler, onun varisleridir. Âlimler olmasa peygamberden kopuk bir hale geliriz, karanlığa gömülürüz. Peygamberin bütün insanlığa ve âlemlere getirdiği mesaj, âlimler vasıtasıyla günümüze ulaştırılmaktadır. Âlimler, o nebevi varlığın günümüze uzanan damarlarıdır" sözleriyle âlimliğin taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.

Demirbağ, ayrıca İslam tarihindeki birçok âlimin ilim yolunda çeşitli sıkıntılar ve eziyetlerle karşılaştığını hatırlatarak, bu fedakârlıkların ilim ve toplum için ne kadar belirleyici olduğunu vurguladı.

ilim bir emanet olarak görüldü:

İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı Zahir Soğanda ise yaptığı konuşmada, Allah’ın rızası için öğrenilen ve öğretilen ilmin nesilleri inşa ettiğini ve toplumları dönüştürdüğünü söyledi. Soğanda, anılan âlimlerin ilmi bir makam değil, emanet olarak gördüklerini belirterek, "Alimler ilmi, bir geçim vasıtası olmasının ötesinde bir sorumluluk ve kulluk vazifesi olarak telakki ettiler. Çoğu zaman büyük salonlarda kalabalıkların önünde değil, küçük ders halkalarında ve mütevazı mekânlarda sabırla, sessizce insan yetiştirdiler. Belki isimleri her zaman gündemde olmadı, belki yaptıkları hizmetler gerektiği kadar konuşulmadı. Fakat yetiştirdikleri öğrenciler, verdikleri dersler ve yetişmesine vesile oldukları nesiller, onların en büyük eserleri oldu" ifadelerini kullandı.

Programa Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van İl Müftüsü Kadir Koçak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, ilim ve eğitim alanında örnek hayatların hatırlanması ile toplumda ilme verilen değerin pekiştirilmesine katkı sağlamayı amaçladı.

İLİM YAYMA CEMİYETİ VAN ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "İLME VE ULEMAYA VEFA 2026" PROGRAMI KAPSAMINDA "YILIN ÂLİMLERİ VE HAYAT HİKÂYELERİ" KONULU BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ