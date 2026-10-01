Van'da kafes avcılığına müdahale: 2 kişiye 211.764 TL tutarında ceza ve 27 keklik el konuldu

Denetimler sonucu iki kişiye yaptırım

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Van İl Jandarma Komutanlığı personelinin yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında ilçede kafes avcılığı yapan şahıslar tespit edildi. Yapılan iki ayrı operasyonda toplam 27 kekliğe el konuldu ve şüpheliler hakkında idari işlem başlatıldı.

İlk tespit ve yaptırım:

DKMP Van İl Müdürlüğü ekipleri ile Atlı Jandarma Takım Komutanlığı personeli tarafından durdurulan bir şahısta ele geçirilen 2 kınalı keklik ve 4 çil keklik için 26.278 TL idari para cezası ile birlikte 34.400 TL tazminat kararı verildi.

Çatak kayaboğazında ikinci müdahale:

DKMP Van Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gevaş Şefliği ve Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında ise kafes avcılığı yaptığı belirlenen bir şahıstan 21 kınalı keklik ele geçirildi. Bu kişiye 41.886 TL idari para cezası ve 109.200 TL tazminat uygulanması kararlaştırıldı.

Her iki olayda verilen idari ceza ve tazminat kararlarının toplamı 211.764 TL tutarında olurken, el konulan keklikler rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

VAN’DA KAFES AVCILIĞI YAPAN 2 KİŞİYE TOPLAM 211 BİN 764 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLİRKEN, 27 KEKLİK İLE KAFESLERE EL KONULDU.