Karabet Geçidi ulaşıma kapatıldı:

Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki Türkiye’nin en yüksek geçidi konumunda olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bölgedeki ağır tipi, görüş mesafesini büyük ölçüde düşürünce yetkililer güvenlik nedeniyle trafiği durdurma kararı aldı.

Bazı güzergahlar için alınan kararlar Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada "Van-Bahçesaray yolu 11. ile 40. kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile görüş mesafesi olmadığından, yol geçici olarak saat 17.30 itibarıyla tüm araç trafiğine kapatılmıştır" denildi. Karar, olumsuz hava koşullarının yol emniyetini tehdit etmesi üzerine uygulamaya konuldu.

hava koşullarının etkileri:

Van merkezinde gündüz saatlerinden itibaren etkili olan sis ve yağmur, kent genelinde günlük yaşamı etkiledi. Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi bölgesinde ise yoğun sis görüş mesafesini azalttı; sürücüler özellikle yüksek rakımlı ve virajlı kesimlerde ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurla birlikte hissedilir derecede düşen hava sıcaklıkları, bölgedeki sonbahar görüntülerini kışa dönüştürdü.

yetkililerin uyarıları:

Yetkililer, sis ve yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan uyarılarda sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve gerektiğinde sis lambalarını kullanmaları istendi. Ayrıca yüksek rakımlı geçitlerdeki değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması tavsiye edildi.

Karabet Geçidi'nin trafiğe kapatılması, bölge ulaşımlarında aksamalara yol açabilir; yetkililer yolun yeniden açılabilmesi için hava koşullarını takip ediyor ve gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra ulaşımın yeniden başlatılacağını bildirdi.

VAN-BAHÇESARAY KARAYOLU ÜZERİNDEKİ 3 BİN RAKIMLI KARABET GEÇİDİ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI ULAŞIMA KAPATILDI.