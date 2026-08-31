Van’da kırtasiyelerde telaş: veliler erken alışverişi tercih ediyor

Van’da kırtasiye hareketliliği başladı

Van’da yeni eğitim öğretim yılının 2026-2027 dönemi başlamasına sayılı günler kala kırtasiye ve kıyafet satan işletmelerde yoğunluk artıyor. Defter, çanta, kalem, boya gibi temel ihtiyaçlar raflardaki yerini alırken, veliler hem fiyatları hem de ürün kalitesini göz önünde bulundurarak alışverişe çıktı.

fiyatlar ve ürün çeşitliliği:

Kırtasiye işletmecisi Lokman Kaya, bu yıl mağazalarını erkenden hazırladıklarını belirtti. Kaya, fiyatların geçen yıla kıyasla daha makul olduğunu söyleyerek, okul çantalarında farklı kalite seçenekleri sunduklarını aktardı. Kaya'nın verdiği bilgilere göre çanta fiyatları bin liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Müşterilere özellikle çocukların doğrudan temas ettiği ürünlerde kalite ve sağlığa dikkat etmeleri gerektiğini, ürünlerin markasına ve TSE damgasına bakılmasını önerdi.

Kaya, "Fiyatlarımız da geçen seneye nazaran biraz daha uygun. Geçen sene piyasa biraz daha hareketli olduğu için fiyatlar daha yüksekti. Bu sene ise fiyatlarımız biraz daha düşük, inşallah." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kaya müşterilerine şu tavsiyede bulundu: "Çocuklarımız bizim için değerlidir, bizim geleceğimizdir. Onlar için en güzel, en sağlıklı ve en kaliteli ürün neyse onu tavsiye ediyoruz. Hakikaten çocuklarımıza kaliteli, güzel ve temiz ürünler almamız lazım."

erken alışverişin avantajları ve uyarılar:

Kaya, bazı velilerin öğretmenlerden gelecek listeyi beklediğini, bazı velilerin ise yoğunluk oluşmadan alışverişlerini erkenden tamamladığını belirtti. Erken alışverişin ürün çeşitliliği ve hizmet açısından avantaj sağladığını söyleyen Kaya, "Ne kadar erken gelirlerse hem ilgi ve alaka bakımından daha iyi yardımcı olabiliriz hem de daha güzel ürünler sunabiliriz. Çeşit bakımından da erken geldiklerinde daha fazla seçenek oluyor. Son günlere kalındığında ister istemez yoğunluk ve kalabalık oluşuyor. Bu nedenle bazen müşterilerimizle yeterince ilgilenemeyebiliyoruz." diye konuştu.

Veliler, fiyat-performans dengesi ve sağlık kriterlerini değerlendirerek alışveriş planı yapıyor. Mağazaların erken dönemdeki stokları, özellikle popüler markalar ve TSE belgeli ürünlerde tercih avantajı sunuyor. Eğitim yılının başlamasına kısa süre kala kırtasiye satışlarındaki bu hareketlilik, hem esnafın hazırlığını hem de velilerin önceliklerini yeniden gözler önüne seriyor.

VAN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA KIRTASİYELERDE OKUL ALIŞVERİŞİ HAREKETLİLİĞİ YAŞANMAYA BAŞLADI.