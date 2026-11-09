Van'da kış geri döndü: cadde ve sokaklar beyaza büründü

Akşam saatlerinde başlayan kar şehir merkezini sarıp sarmaladı

Van'da akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde yoğunlaşarak kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklar ile araçların üstü kar örtüsüyle kaplanırken, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 ila 2 dereceye kadar düştü ve kış koşulları kentte belirginleşti.

kent merkezinde yaşam:

Yoğunlaşan yağış, vatandaşlar ve sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yollarda ilerleyen araçlar zaman zaman güçlük çekerken, trafikte zaman zaman aksamalar görüldü. Kısa sürede biriken kar, özellikle toplu taşıma ve ana arterlerde seyrin yavaşlamasına neden oldu; cadde ve kaldırımların temizlenmesi için yerel ekiplerin çalışmalarına ihtiyaç doğdu.

meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesinin beklendiği bildirildi. Kurum, kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek sürücülerin buzlanma ve kayganlaşan yollara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yetkililer, görüş mesafesinin düştüğü noktalarda hızın azaltılmasını, takip mesafesinin korunmasını ve mümkünse zincir veya kış lastiği kullanımının değerlendirilmesini tavsiye etti. Vatandaşlara da karla mücadele çalışmaları ile ilgili resmi duyuruların takip edilmesi çağrısı yapıldı.

Van'da kar yağışı etkisini artırdı: Kent beyaza büründü