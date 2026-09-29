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Van'da kış hazırlığı: aktarlarda bitki çayları ve pekmez gündemde

Van'da soğuyan hava aktarlara talebi artırdı; kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve pekmezler rağbet görüyor, uzmanlar bilinçli tüketim uyarısı yapıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:45

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Van'da kış hazırlığı: aktarlarda bitki çayları ve pekmez gündemde

soğuyan hava vatandaşı aktarlara yönlendirdi

Van'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış hazırlıkları başladı. Mevsim geçişiyle vatandaşların korunma amaçlı tercihleri değişirken, aktarlarda satılan bitkisel çaylar ve pekmezler ilgi görüyor. Kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayı öne çıkan ürünler olurken, farklı bitkilerin karışımıyla hazırlanan kış çayları da talep görüyor.

İHA muhabirine konuşan aktar Abdulgani Kaya, mevsim geçişinde vatandaşların bitkisel ürünlere yöneldiğini belirtti. Kaya, tüketimde en çok rağbet görenlerin adaçayı, ıhlamur, rezene, tarçın, havlıcan, zencefil, karabiber ve karanfil karışımları olduğunu ifade etti.

aktarlarda tercih edilen ürünler:

Kaya, dükkânlarında özellikle andız pekmezi ve zencefilli karışımların bulunduğunu, vatandaşların bunları sıkça tercih ettiğini söyledi. Ayrıca dut pekmezi ve keçiboynuzu pekmezi de kış döneminde rağbet görüyor. Öksürük şikâyeti olan müşterilerin bu tür karışımlar ve pekmezleri sorduğu aktarlardan bildirildi.

tüketimde dikkat edilmesi gerekenler:

Bitkisel ürünlerin faydaları kadar yanlış veya aşırı kullanımının da risk taşıdığı aktarlarda vurgulanan bir konu oldu. Kaya, tarçın, zencefil, karabiber ve karanfil karışımlarının fazla tüketilmesini tavsiye etmediklerini belirterek, bu karışımların özellikle tansiyon ve kan şekeri üzerinde etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.

Adaçayı hazırlama yöntemi hakkında da açıklama yapan Kaya, adaçayının kaynatılmadan demlenerek tüketilmesi gerektiğini söyledi. Bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımının önlenmesi gerektiğini belirten aktar, kronik hastalığı olanların ve düzenli ilaç kullananların bu ürünleri tüketmeden önce sağlık uzmanına danışmasının önemine dikkat çekti.

Van'da kış döneminde aktarlara yönelik talebin artmasıyla birlikte satıcılar, ürünleri doğru hazırlama ve ölçülü tüketme konusunda müşterilere rehberlik ediyor. Vatandaşlar ise hem korunma hem de lezzet amaçlı olarak farklı bitkisel seçenekleri tercih etmeye devam ediyor.

VAN&#039;DA HAVALARIN SOĞUMAYA BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE VATANDAŞLAR, KIŞ AYLARINDA SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI...

VAN'DA HAVALARIN SOĞUMAYA BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE VATANDAŞLAR, KIŞ AYLARINDA SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI ÖNLEM ALMAK AMACIYLA AKTARLARA YÖNELDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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