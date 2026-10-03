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Van'da kıyıdan göle uçan minibüs: sürücü kendi imkanlarıyla çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs Erçek Gölü'ne uçtu; araç sahibi S.Ö. kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:26

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Van'da kıyıdan göle uçan minibüs: sürücü kendi imkanlarıyla çıktı

kaza raporu:

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Erçek Gölü kıyısında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs göle uçtu.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye ambulans, jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) Van İl Müdürlüğü ekipleri ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi ve olay yerine intikal etti.

Ekiplerin çalışmasında, araçta bulunan ve araç sahibi olduğu değerlendirilen S.Ö. kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı; olayla ilgili sağlık veya yaralanma bilgisi kaynakta belirtilmedi.

araç kaldırma ve soru işaretleri:

Minibüs, bölge ekiplerinin yönlendirmesiyle çekici yardımıyla gölden çıkarıldı. Kazanın meydana geliş nedeni ise yetkililerce yapılan ilk tespitlerde henüz belirlenemedi.

Olay yerinde yürütülen çalışmaların ardından ilgili birimlerin incelemeleri devam ediyor.

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MİNİBÜS ERÇEK GÖLÜ’NE...

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MİNİBÜS ERÇEK GÖLÜ’NE UÇTU. SÜRÜCÜ GÖLE UÇAN MİNİBÜSTEN KENDİ İMKANLARI İLE ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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