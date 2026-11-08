Van'da minibüs-tır kazasında yaşamını yitiren 9 İranlı cenazeleri ülkelerine uğurlandı

van-özalp kara yolunda minibüs-tır çarpışması:

Van-Özalp kara yolunun 49'uncu kilometresinde meydana gelen kazada, İran plakalı yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitirenlerin kimlik tespit ve resmî işlemleri tamamlandı. Hayatını kaybedenler arasında 5'i kadın, 4'ü erkek olmak üzere toplam 9 İran vatandaşı bulunduğu bildirildi.

cenazelerin teslimi ve yetkililerin katılımı:

Kimlik tespit süreçlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, resmi işlemlerin sona ermesiyle ülkelerine nakledilmek üzere törenle teslim alındı. Cenazeler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi morgundan alındı; İran İslam Cumhuriyeti Van Başkonsolosu Vekili Seyid Hasan Yahyavi ve Van Konsolosu Saeid Khajavi de teslim ve koordinasyon işlemlerinde hazır bulundu. Nakil işlemleri, Türkiye ve İranlı yetkililerin koordinasyonunda yürütüldü.

yaralıların durumu:

Kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazelerin düzenlenen prosedürlere göre ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

HAYATINI KAYBEDEN 9 İRAN VATANDAŞININ CENAZELERİ, TAMAMLANAN RESMÎ İŞLEMLERİN ARDINDAN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ