Dolar 49,8231 +0,08%
Euro 55,6308 +0,48%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.537,46 +0,16%
EUR/USD 1,1161 +0,27%
Brent Petrol 110,44 +0,94%
--°

Van'da yağmurun ardından çöken sis kentte görüşü kısıtladı

Van'da sabah başlayan yağmur öğleden sonra yoğun sise dönüştü; yüksek kesimlerde görüş birkaç metreye kadar düşerek trafikte dikkat gerektirdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Van'da yağmurun ardından çöken sis kentte görüşü kısıtladı

Van'da yağış ve sis kent yaşamını etkiledi

Van'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra yerini yoğun sise bıraktı. Kent genelinde etkili olan yağış ve sis bir araya gelince görüş mesafesi belirli noktalarda önemli ölçüde azaldı ve gündelik yaşamda aksamalara yol açtı.

görüş mesafesi ve trafik uyarısı:

Yağmurla birlikte oluşan sis, özellikle alçak ve yüksek kesimlerde farklı yoğunluklarda gözlendi. Görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü, bu nedenle sürücüler güvenlik için sis lambalarını kullanarak ilerledi. Yetkililer, sürücülerin hızlarını azaltmaları ve takip mesafesine dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

yüksek kesimlerde etkisi ve günlük yaşam:

Yoğun sis özellikle yüksek kesimlerde daha belirgindi; bu durum bazı noktaların görünümünü değiştirdi ve fotoğrafik açıdan farklı kareler oluşturdu. Hava sıcaklığı kentte mevsim normallerinin altında seyrederken, yağış kısa sürede sise dönüştüğü için vatandaşların ulaşım planlarını gözden geçirmeleri önerildi.

Yetkililer, yağış ve sis koşullarının devam edebileceğine işaret ederek trafikte ve açık alanlardaki faaliyetlerde temkinli olunmasını talep etti. Kent sakinleri de özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli davranmaya davet edildi.

VAN&#039;DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE SİS DE KENTİ ETKİSİ ALTINA ALDI.

VAN'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE SİS DE KENTİ ETKİSİ ALTINA ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı
images

Yurtbaşı'nda selin yaralarını sarmak için başkan sahada
images

Kırsalda hayat durdu: Hekimhan Yeşilpınar'da sağanak sele yol açtı
images

Kozan'da şiddetli rüzgâr ev ve ahır çatısını söktü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı

Hatay'da fırtına tedbiri: kent genelinde bayraklar geçici olarak indirildi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş