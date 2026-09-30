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Van’dan Teknofest’e 100 kişilik bilim köprüsü

Van Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 100 kişilik kafileyle Güneydoğu TEKNOFEST’e katılarak yerli projeleri inceledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Van’dan Teknofest’e 100 kişilik bilim köprüsü

Van Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKNOFEST yolunda

Van Anadolu İmam Hatip Lisesi, Güneydoğu TEKNOFEST’e katılmak üzere ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 100 kişilik bir kafileyle yola çıktı. Okulun düzenlediği organizasyon, öğrencilerin teknolojik ve bilimsel gelişmelerle yüz yüze gelmesini amaçlıyor.

katılımın hedefleri:

Program kapsamında katılımcılar, yerli ve milli teknoloji projelerini yerinde inceleyecek, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki uygulamaları deneyimleyecek ve bilimsel etkinliklere katılacak. Etkinlik takvimiyle paralel olarak öğrenciler bölgenin tarihi mekanlarını da ziyaret edecek.

Okul yönetimi, bu tür gezilerin teorik eğitimin ötesinde deneyim odaklı öğrenmeye katkı sağladığını, öğrencilerin vizyonunu genişlettiğini ve mesleki meraklarını pekiştirdiğini vurguladı.

Müdürün açıklaması:

Hasan İlhan organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin sadece teorik derslerle değil ülkemizin tam bağımsız teknoloji yolculuğuna şahitlik ederek büyümesini istiyoruz. Güneydoğu TEKNOFEST, gençlerimizin ufku için dönüm noktası olacaktır. 100 kişilik bu kadroyla Van’dan festival alanına kurduğumuz bilim köprüsü, okulumuzun vizyonunu ve öğrencilerimize verdiğimiz değeri göstermiştir. Yarının teknolojisini üretecek nesiller için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

teşekkür ve destek:

İlhan, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti. Okul, TEKNOFEST Yönetim Kurulu’nun sağladığı özel kontenjan için şükranlarını iletti; ayrıca Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile programda emeği geçen öğretmenlere teşekkür edildi.

Okul yetkilileri, benzer etkinliklere devam ederek öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisini canlı tutmayı hedeflediklerini belirtti ve katılımcıların festival süresince kazanacağı deneyimlerin eğitim süreçlerine olumlu yansıyacağını ifade etti.

VAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, GÜNEYDOĞU TEKNOFEST’E KATILIM SAĞLAMAK AMACIYLA ORTAOKUL VE LİSE...

VAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, GÜNEYDOĞU TEKNOFEST’E KATILIM SAĞLAMAK AMACIYLA ORTAOKUL VE LİSE DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ İLE ÖĞRETMENLERDEN OLUŞAN 100 KİŞİLİK BİR KAFİLEYLE YOLA ÇIKTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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