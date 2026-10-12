Van’ın Özalp ilçesinde çobanların kaydettiği yaban domuzu sürüsü mahalleye yaklaştı

Özalp kırsalında sürü halinde görülen yaban domuzları:

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çıral Mahallesi mevkiinde yaşayanlar, sürü halinde hareket eden yaban domuzlarının mahalleye kadar indiğini gözlemledi. Olay, koyun otlatma işiyle uğraşan vatandaşların karşılaştığı sürüyle başladı ve bölgedeki doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşimlere yakın noktalarda görülmelerine dikkat çekildi.

görüntüler cep telefonuna yansıdı:

Koyun otlatan vatandaşların kaydettiği görüntülerde birden fazla domuzun bir arada hareket ettiği ve mahalleye doğru ilerlediği görülüyor. Sürü hareketinin cep telefonu kamerasına yansıması, olayın yerel halk arasında hızla paylaşılmasına neden oldu.

vatandaşların tepkisi ve gözlemler:

Yerel halk, sürünün mahalle yakınlarına inmesinin şaşkınlık yarattığını belirtti. Görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte hem tehlike endişesi hem de canlıların varlığına ilişkin dikkat çekildi; bölgedeki hayvanların yerleşimlere yaklaşmasının takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

ÖZALP İLÇESİNDE SÜRÜ HALİNDE HAREKET EDEN YABAN DOMUZLARI, YERLEŞİM ALANLARINA YAKIN BÖLGELERDE GÖRÜNTÜLENDİ.