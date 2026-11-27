vanlı sporcunun üçüncü Avrupa zaferi

Vanlı milli kick boksçu Bedirhan Ersayar, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarı daha elde etti. 24 yaşındaki sporcu, zorlu hazırlık sürecine ve sakatlıklara rağmen ringdeki üstün performansıyla kürsünün en üst basamağına çıktı.

kariyer özeti:

Ersayar, kariyerinde 4 Dünya Kupası şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu, Dünya Şampiyonası üçüncülüğü ve Dünya Askeri Oyunları üçüncülüğü gibi önemli derecelere imza attı. Spora 5 yaşında jimnastikle başlayan Ersayar, 2010'dan itibaren kick boksla ilgileniyor ve ilk Türkiye şampiyonluğunu 2016'da Sakarya'da yıldızlar kategorisinde kazandı. Büyükler kategorisine geçişinin ardından performansını artıran sporcu, 2021'den bu yana kesintisiz olarak milli takım formasını taşıyor.

erken dönem ve yenilgilerden ders çıkarmak:

Ersayar, spora başlamasını babasının yönlendirmesiyle anlatarak, "Mahallede boş vakit geçirmeyeyim diye babam beni spora yönlendirdi. Daha sonrasında, 2010 yılından bu yana kickboksla uğraşıyorum" dedi. İlk ulusal başarısını 2016'da elde etmiş olmakla birlikte kariyerinde yaşadığı yenilgileri gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ve bu süreçlerin onu daha çok çalışmaya ittiğini vurguladı.

hazırlık süreci ve sakatlıklara rağmen mücadele:

Antrenör Kutalmış Çiftcioğlu ile yaklaşık 5 yıldır birlikte çalışan Ersayar, günlük iki antrenman programı ve planlı periyotlarla hazırlıklarını yürütüyor. Çiftcioğlu, sporcusunun disiplinini ve iradesini öne çıkararak, hazırlıkların kuvvet, müsabaka periyotları ve devamlılık antrenmanları şeklinde organize edildiğini belirtti. Ersayar, son Avrupa şampiyonasına hazırlanırken ciddi sağlık sorunları yaşadı: yaklaşık bir ay önce el bileğinde çatlak ve şampiyonaya bir hafta kala ayak tarak kemiğinde çatlak oluşmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi ve şampiyonluğa ulaştı.

gelecek hedefler ve temsil:

Ersayar, 2022 İslam Olimpiyatları'nda elde ettiği şampiyonluğun kariyerindeki özel yerini vurguladı ve önündeki büyük hedef olarak 2027'de Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncülüğünü altın madalyaya çevirmeyi gösterdi. Çiftcioğlu ayrıca Ersayar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri adına düzenlenecek Dünya Askeri Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandığını ve bu organizasyon için hazırlıkların devam ettiğini aktardı.

VANLI MİLLİ KİCK BOKSÇU BEDİRHAN ERSAYAR, MAKEDONYA'NIN BAŞKENTİ ÜSKÜP'TE DÜZENLENEN BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÜÇÜNCÜ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTI.