Vanspor başkanından bahis soruşturması açıklaması

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Özgür İreç İlhan, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında adının geçtiğini belirterek bir açıklama yayımladı.

başkanın açıklaması:

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İlhan, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapmasının gerekli olduğunu söyledi ve süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle önemle belirtmek isterim ki; sevke konu edilen husus yaklaşık 4 yıl öncesine aittir. Vanspor FK Kulüp Başkanlığı görevine ise 07.08.2026 tarihinde başladım. Bu nedenle söz konusu süreç mevcut başkanlık dönemimle, Vanspor FK yönetimiyle veya kulübümüzün bugünkü idari yapısıyla ilişkilendirilemez. Ayrıca açıkça ifade etmek isterim ki; söz konusu süreç kapsamında Vanspor’un veya herhangi bir rakip kulübün lehine ya da aleyhine yönelik hiçbir eylemim veya girişimim söz konusu değildir. Başkanlık görevime başlamamdan yaklaşık 4 yıl önce gerçekleştiği belirtilen bir husus üzerinden Vanspor FK’nın adının tartışmaların içerisine çekilmesine, kulübümüzün itibarının zedelenmesine ve büyük Vanspor camiasının zan altında bırakılmasına müsaade etmeyeceğim. Kamuoyunun özellikle bilmesini isterim ki, PFDK’ya sevk edilmek kesinleşmiş bir ceza, hüküm veya suçluluk kararı anlamına gelmemektedir. Sürece ilişkin gerekli tüm bilgi, belge ve savunmalar tarafımdan yetkili mercilere sunulacak; hukuki ve idari süreç sonuna kadar titizlikle takip edilecektir. Vanspor FK, kişilerin ötesinde büyük bir camianın ortak değeridir. Kulübümüzün adı, itibarı ve geleceği her türlü kişisel tartışmanın üzerindedir"

süreç ve izlenecek adımlar:

İlhan açıklamasında, sevkle ilgili iddiaların yaklaşık dört yıl öncesine ait olduğunu vurguladı ve bu nedenle dosyanın kendisinin görev süresiyle ilişkilendirilemeyeceğini kaydetti. Başkan ayrıca, kulübün itibarının korunacağını ve Vanspor camiasının zan altında bırakılmasına izin vermeyeceğini belirtti.

İreç İlhan, sürece dair tüm belge ve savunmaların yetkili mercilere sunulacağını bildirerek hukuki ve idari süreçleri titizlikle takip edeceğini ifade etti. Açıklamada, PFDK’ya sevk edilmenin kesin suç anlamına gelmediği hatırlatıldı.

Vanspor FK yönetimi ve kulüp camiasının bu süreçte yaşanabilecek tartışmaların ötesinde tutulacağının vurgulanması, başkanın öncelik olarak kulübün itibarını ve geleceğini gösterdiğini ortaya koydu.

VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ BAŞKANI ÖZGÜR İREÇ İLHAN, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ADININ GEÇMESİ ÜZERİNE BİR AÇIKLAMA YAYIMLADI.