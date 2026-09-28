Vanspor FK'ya tecrübeli komutan: Mustafa Gürsel göreve başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel'i getirdiğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Kulübün açıklaması:

"Kulübümüz, deneyimli teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaşmaya varmıştır. Bilgi birikimi, saha tecrübesi ve güçlü futbol vizyonuyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Mustafa Gürsel’e 'Hoş geldin' diyor; şanlı armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz"

Beklentiler ve yol haritası:

Yönetim mesajında, Gürsel'in saha tecrübesi ve vizyonunun takımın performansına olumlu yansıyacağı vurgulandı. Vanspor FK taraftarları ve kulüp çevresi, yeni dönemde istikrar ve başarı beklentisi içinde.

TRENDYOL 1. LİG'DE MÜCADELE EDEN VANSPOR, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ İÇİN DENEYİMLİ TEKNİK ADAM MUSTAFA GÜRSEL İLE ANLAŞMAYA VARDI.